Mahindra ने दिखाया अपनी इलेक्ट्रिक रेसिंग कार का डिजाइन, स्पीड जानकर उड़ जाएंगे होश

Mahindra Formula E Car: महिंद्रा रेसिंग ने अपकमिंग 2025-2026 फॉर्मूला ई सीज़न से पहले अपनी नई रेसिंग कार, M12Electro, का डिज़ाइन दुनिया के सामने पेश कर दिया है जो देखने में शानदार है.
Mahindra Racing Car: 2014 में फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में एंटर करने वाली महिंद्रा रेसिंग ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक रेसिंग सर्किट पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज की है. 2024-25 सीज़न में, टीम ने नियोम मैकलारेन और मासेराती एमएसजी जैसे कॉमपेटीशन से आगे रहते हुए दमदार चौथी पोजीशन हासिल की थी, जिससे इस खेल में लगातार कंपनी की ग्रोथ दिखती है.
महिंद्रा रेसिंग ने अपकमिंग 2025-26 फॉर्मूला ई सीज़न के लिए अपनी अपडेटेड कॉस्टयूम को अनवील किया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज़ में इसके बारहवें साल का भी प्रतीक है. नए डिज़ाइन में मेटैलिक रेड, ग्लॉस व्हाइट और कार्बन ब्लैक का मिश्रण है, जिसमें बारह धारियाँ फॉर्मूला ई में टीम के सफर के प्रत्येक सीज़न का प्रतीक हैं. बॉडीवर्क पर भारतीय ध्वज भी दिख रहा है, जो ग्लोबल मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप में टक्कर करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी के रूप में महिंद्रा की भूमिका को दिखाता है.
ब्रांड का दावा है कि 14 अक्टूबर को महिंद्रा की आकर्षक जनरेशन 3.5 फ़ॉर्मूला ई कॉस्टयूम का अनावरण भविष्य की झलक है: बोल्ड डिज़ाइन, अगली पीढ़ी का प्रदर्शन और बेजोड़ नज़रिया. यही भावना महिंद्रा की आगामी इलेक्ट्रिक ओरिजिनल एसयूवी श्रृंखला में भी दिखाई देती है, जिसमें आकर्षक लुक, उन्नत तकनीक और बहुत कुछ शामिल है.
महिंद्रा M12इलेक्ट्रो
कॉस्टयूम के अलावा, महिंद्रा M12इलेक्ट्रो में टीम के लेटेस्ट डेवलपमेंट भी शामिल हैं, जिसने गर्मियों में GEN3 Evo पैकेज को और बेहतर बनाने और उसे बेहतर बनाने में कड़ी मेहनत की थी, जिसके कारण सीज़न 11 में टीम के प्रदर्शन में बड़ा सुधार हुआ है.
महिंद्रा रेसिंग 2025-26 फ़ॉर्मूला ई सीज़न के लिए तैयारी कर रही है, जो इस दिसंबर में ब्राज़ील के साओ पाउलो में शुरू होगा, जिसमें निक डी व्रीस और एडोआर्डो मोर्टारा जैसे अपरिवर्तित ड्राइवर लाइन-अप होंगे. इस बीच, टीम में कुश मैनी भी टीम के लिए रिज़र्व ड्राइवर के रूप में शामिल होंगे.