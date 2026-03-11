Advertisement
Mahindra ने मार्च में शुरू किया धांसू डिस्काउंट ऑफर! इन धाकड़ SUVs पर मिल रही 4 लाख तक की भारी छूट

Mahindra March Discount: नई स्कॉर्पियो-एन के आने के बावजूद 'स्कॉर्पियो क्लासिक' का क्रेज कम नहीं हुआ है. मार्च में इसके 2025 मॉडल पर कंपनी जबरदस्त बचत का मौका दे रही है. खासकर इसके 'क्लासिक S' वेरिएंट पर 85,000 का सीधा कैश डिस्काउंट और 40,000 की एक्सेसरीज मिल रही है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:19 PM IST
Mahindra March Discount: महिंद्रा अपनी दमदार SUVs के लिए जाना जाता है, जिनकी मांग इतनी ज्यादा रहती है कि अक्सर महीनों का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ता है, लेकिन मार्च 2026 में कंपनी ने अपनी बिक्री को और रफ्तार देने के लिए अपने पॉपुलर मॉडल्स जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो और XUV सीरीज पर भारी-भरकम डिस्काउंट दे रही है. ये ऑफर अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के आधार पर थोड़ा बदल सकता है. 

स्कॉर्पियो क्लासिक पर सबसे तगड़ी डील
नई स्कॉर्पियो-एन के आने के बावजूद 'स्कॉर्पियो क्लासिक' का क्रेज कम नहीं हुआ है. मार्च में इसके 2025 मॉडल पर कंपनी जबरदस्त बचत का मौका दे रही है. खासकर इसके 'क्लासिक S' वेरिएंट पर 85,000 का सीधा कैश डिस्काउंट और 40,000 की एक्सेसरीज मिल रही है, यानी कुल 1.25 लाख का फायदा. वहीं, टॉप वेरिएंट S11 पर भी 1 लाख तक की बचत की जा सकती है.

XUV 3XO और बोलेरो नियो का ऑफर
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन को टक्कर देने वाली 'XUV 3XO' पर 80,000 तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इसके AX7L वेरिएंट पर ग्राहकों को 55,000 नकद और 25,000 की एक्सेसरीज दी जा रही है. दूसरी तरफ, अपनी मजबूती के लिए मशहूर 'बोलेरो नियो' पर भी 30,000 तक की छूट मिल रही है. 

XUV700 पर 2 लाख की बचत
'XUV700' को अब घर लाना और भी आसान हो गया है. इसके AX5 और AX5 सिलेक्ट जैसे मिड-वेरिएंट्स पर कंपनी 1.70 लाख का कैश डिस्काउंट और 30,000 की एक्सेसरीज दे रही है. इसके बेस मॉडल 'MX' ट्रिम पर भी 1 लाख तक की बचत की जा सकती है. 

इलेक्ट्रिक XUV400 पर 4 लाख की छूट
इस महीने का सबसे बड़ा धमाका महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV 'XUV400 Pro' पर हुआ है. कंपनी अपने इस ईवी मॉडल पर पूरे 4 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है. इसके EL Pro वेरिएंट को खरीदने वाले ग्राहकों को सीधा 4 लाख का फायदा होगा, जबकि EC Pro ट्रिम पर 1.25 लाख की बचत होगी. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पैठ जमाने के लिए महिंद्रा का यह अब तक का सबसे आक्रामक कदम माना जा रहा है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

mahindra march discount

