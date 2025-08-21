Mahindra Scorpio Classic बेस मॉडल का प्राइज जानेंगे तो आज ही ले आएंगे घर, भरती है फर्राटेदार रफ्तार

Mahindra Scorpio Classic: महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक भारत में एक पॉपुलर एसयूवी है. ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी सड़कें, हर तरह की सड़कों पर चीते की रफ्तार से दौड़ने के लिए इस एसयूवी को डिजाइन किया गया है. अग्रेसिव डिजाइन इसकी पहचान है. अगर आप भी इस एसयूवी का किफायती मॉडल खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए इसकी डिटेल्स लेकर आए हैं.

यह भी पढ़ें: Ather ला रहा 1 लाख से सस्ता धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कब होगा भारत में लॉन्च

कौन सा है बेस मॉडल

अगर आप इस एसयूवी का बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं तो ये CLASSIC S DIESEL मैनुअल ट्रांसमिशन मॉडल है जिसे खरीदने के लिए आपको 13.77 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत अदा करनी पड़ेगी. हालांकि ये ऑन रोड प्राइज नहीं है जो कि सारे टैक्स जुड़ने के बाद सामने आता है. प्रदेश के हिसाब से ये टैक्स अलग-अलग हो सकता है.

इंजन

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) में 2.2 L mHawk 4-cylinder डीजल इंजन लगा है. यह इंजन 132PS का पावर देता है. 300Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है. एसयूवी के केबिन की बात की जाए तो यह काफी हद तक पहले जैसा ही है. इसमें आपको ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का इन्फोटेन्मेंट सिस्टम और फोन मिररिंग की सुविधा मिलती है.

यह भी पढ़ें:

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प, रियर पार्किंगल सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट और पैनिक ब्रेक इंडिकेशन आदि मौजूद हैं. इस एसयूवी की कीमत अभी नहीं बताई गई है. लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये रह सकती है.