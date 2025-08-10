ये है Mahindra Scprpio N का बेस वेरिएंट, इसे खरीदने के लिए मिलती है महीनों की वेटिंग

Mahindra Scprpio N: अगर आप अग्रेसिव डिजाइन वाली Mahindra Scorpio N खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट 15 लाख से कम है तो आप इस एसयूवी का बेस वेरिएंट ट्राई कर सकते हैं. ये वेरिएंट आपके बजट में फिट हो जाता है साथ ही इसमें काफी सारी खूबियां भी मिल जाती हैं. अगर आप भी इस वेरिएंट को खरीदकर अपने घर ले जानया चाहते हैं तो चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. इस एसयूवी का बेस मॉडल Z2 (पेट्रोल) है जिसे महज 13.99 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको इस एसयूवी की दमदार खासियतों के बारे में बता देते हैं.

पावरट्रेन:

Z2 मॉडल में 2.0L mHawk टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 5000 RPM पर 149.14 kW का मैक्सिमम पावर और 1750-3000 RPM पर 370 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है.

एक्सटीरियर:

LED हेडलैंप्स

LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)

17-इंच स्टील व्हील्स

ब्लैक फ्रंट और रियर बम्पर

रियर स्पॉयलर

इंटीरियर:

ब्लैक फ्रॉब्रिक सीट्स

मैन्युअल एयर कंडीशनिंग

4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील

इलेक्ट्रिक विंडो

सेंट्रल लॉकिंग

डुअल एयरबैग

ABS with EBD

रियर पार्किंग सेंसर

Z2 मॉडल उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक किफायती SUV चाहते हैं जिसमें अच्छे फीचर्स हों.