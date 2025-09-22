ढाई लाख से ज्यादा की बचत, Mahindra SUVs की खरीद पर छप्परफाड़ डिस्काउंट

Mahindra SUVs discount: अगर आप महिंद्रा एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा मौका है क्योंकि कंपनी ने जीएसटी अपडेट्स का फायदा देना शुरू कर दिया है और गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती हुई है. नई 22 सितंबर, 2025 से लागू हो रही हैं. महिंद्रा XUV700 अब 1,43,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. इसके अलावा, महिंद्रा इस एसयूवी पर 81,000 रुपये के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. इसका मतलब है कि खरीदार महिंद्रा XUV700 पर कुल 2.24 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. जीएसटी में कटौती और एक्स्ट्रा ऑफर्स के बाद, यह एसयूवी अब 13.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. आइए XUV700 के हर वेरिएंट पर मिल रही बचत पर एक नज़र डालते हैं.

2025 महिंद्रा XUV700 की कीमतों में भारी कटौती:

जीएसटी में छूट और एक्स्ट्रा फ़ायदों के बाद महिंद्रा ने 2025 XUV700 के लिए नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी में कटौती और अतिरिक्त लाभ शामिल हैं. विभिन्न वेरिएंट्स पर बचत इस प्रकार है: MX वेरिएंट पर 88,900 रुपये, AX3 पर 1,06,500 रुपये, AX5 S पर 1,10,200 रुपये, AX5 पर 1,18,300 रुपये, AX7 पर 1,31,900 रुपये, और AX7 L पर 1,43,000 रुपये की बचत. यह ऑफर ग्राहकों के लिए XUV700 को और भी आकर्षक बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 महिंद्रा SUVs की कीमतों में कटौती:

जीएसटी छूट और अतिरिक्त लाभमहिंद्रा ने 2025 के लिए अपनी SUVs की नई कीमतों की घोषणा की है, जिसमें जीएसटी में कटौती और अतिरिक्त लाभ शामिल हैं. XUV 3XO की नई कीमत 7.28 लाख रुपये है, जिसमें 1.56 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 90,000 रुपये तक के अतिरिक्त लाभ के साथ कुल 2.46 लाख रुपये की बचत है. बोलेरो/बोलेरो नियो की कीमत 8.79 लाख रुपये है, जिसमें 1.27 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 1.29 लाख रुपये तक के लाभ के साथ कुल 2.56 लाख रुपये की बचत है. थार की कीमत 10.32 लाख रुपये है, जिसमें 1.35 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 20,000 रुपये तक के लाभ के साथ कुल 1.55 लाख रुपये की बचत है. थार रॉक्स की कीमत 12.25 लाख रुपये है, जिसमें 1.33 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 20,000 रुपये तक के लाभ के साथ कुल 1.53 लाख रुपये की बचत है. स्कॉर्पियो N की कीमत 13.20 लाख रुपये है, जिसमें 1.45 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 71,000 रुपये तक के लाभ के साथ कुल 2.15 लाख रुपये की बचत है. स्कॉर्पियो क्लासिक की कीमत 12.98 लाख रुपये है, जिसमें 1.01 लाख रुपये की जीएसटी कटौती और 95,000 रुपये तक के लाभ के साथ कुल 1.96 लाख रुपये की बचत है. ये ऑफर महिंद्रा SUVs को ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं.