Mahindra Thar Roxx से लेकर Scorpio N तक, कंपनी ने लाखों में घटाई कीमतें

Mahindr SUVs Price Drop: अगर आप इस फेस्टिव सीज़न में महिंद्रा एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दें कि कंपनी ने 6 सितंबर 2025 से अपने ग्राहकों को जीएसटी 2.0 का फायदा देना शुरू कर दिया है. स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी700, थार, थार रॉक्स और एक्सयूवी 3XO समेत सभी आईसीई-मॉडल्स की कीमतों में महिंद्रा ने भारी कटौती की है. चलिए जानते हैं कि किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा.

Mahindra Scorpio N

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर कंपनी तगड़ा डिस्काउंट दे रही है और इसके Z2 वेरिएंट पर 81,800 रुपये, Z4 पर 1,03,500 रुपये, Z6 पर 1,06,700 रुपये, Z8 S पर 1,10,400 रुपये, Z8 पर 1,33,900 रुपये, Z8 T पर 1,38,600 रुपये और Z8 L पर 1,44,600 रुपये की छूट दी जा रही है.

Mahindra Scorpio Classic

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के S वेरिएंट पर 80,100 रुपये और S11 वेरिएंट पर 1,01,500 रुपये की छूट उपलब्ध है.

Mahindra XUV700

महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट पर 88,900 रुपये, AX3 पर 1,06,500 रुपये, AX5 S पर 1,10,200 रुपये, AX5 पर 1,18,300 रुपये, AX7 पर 1,31,900 रुपये और AX7L पर 1,43,000 रुपये की छूट उपलब्ध है.

Mahindra Thar

महिंद्रा थार के 2WD डीजल LX वेरिएंट पर 1,35,400 रुपये, 2WD डीजल AX (O) पर 1,18,300 रुपये, 2WD पेट्रोल LX पर 81,400 रुपये, 4WD डीजल LX पर 1,01,000 रुपये, 4WD डीजल AX (O) पर 86,900 रुपये, 4WD पेट्रोल LX पर 96,300 रुपये और 4WD पेट्रोल AX (O) पर 83,100 रुपये की छूट उपलब्ध है.

Mahindra Thar Roxx

Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO केMX1 वेरिएंट पर 70,600 रुपये, MX2 पर 1,04,000 रुपये, MX2 Pro पर 1,10,800 रुपये, MX3 पर 1,24,600 रुपये, MX3 Pro पर 1,20,400 रुपये, AX5 पर 1,35,300 रुपये, AX5L पर 1,23,200 रुपये, REVX पर 1,14,800 रुपये, AX7 पर 1,53,100 रुपये और AX7L पर 1,56,100 रुपये की छूट उपलब्ध है. इसके अलावा, MX2 Pro पर 93,200 रुपये, MX3 पर 1,00,800 रुपये, MX3 Pro पर 1,03,300 रुपये, AX5 पर 1,10,400 रुपये, AX7 पर 1,23,700 रुपये और AX7L पर 1,39,600 रुपये की बचत भी दी जा रही है. यह मूल्य कटौती XUV 3XO को और अधिक किफायती और आकर्षक बनाती है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है.