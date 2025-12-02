Advertisement
trendingNow13026716
Hindi Newsऑटोमोबाइल

चंडीगढ़ की लड़कियां दनादन खरीद रहीं महिंद्रा की ये धांसू एसयूवी, रजिस्टर हो गईं इतनी गाड़ियां

Mahindra Thar Craze: चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सरकारी डेटा बताते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी तेज़ी से बढ़ी है. साल 2025 में अभी तक (साल खत्म होने से पहले ही) 600 थार रजिस्टर हो चुकी हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चंडीगढ़ की लड़कियां दनादन खरीद रहीं महिंद्रा की ये धांसू एसयूवी, रजिस्टर हो गईं इतनी गाड़ियां

Mahindra Thar Craze: चंडीगढ़ में इन दिनों Mahindra Thar एसयूवीज का गढ़ बन गया है. सड़कों पर हर जगह आपको थार दिख जाएगी. शहर में ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है. क्या लड़के और क्या लड़कियां. हर किसी में इसे लेकर जोरदार क्रेज नजर आ रहा है. सबसे जरूरी बात ये है कि इसे चलाने वाली महिला ड्राइवरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. जी हां, अब थार चलाने वालों में लड़के ही नहीं लड़कियां भी शामिल हो गई हैं और वो अब इस दमदार एसयूवी को लेकर शहर में ट्रेंड सेट कर रही हैं. 

बिक गईं इतनी एसयूवीज 

चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सरकारी डेटा बताते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी तेज़ी से बढ़ी है. साल 2025 में अभी तक (साल खत्म होने से पहले ही) 600 थार रजिस्टर हो चुकी हैं. यह आंकड़ा चंडीगढ़ के लिए एक साल में रजिस्टर हुई थार की सबसे बड़ी संख्या है. पंजीकरण की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है; जहाँ 2021 में केवल 6 थार रजिस्टर हुई थीं, वहीं यह संख्या 2023 में 206 तक पहुँच गई और अब 2025 में 600 हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Mahindra Thar Roxx की खासितयतें 

इंजन ऑप्शन: यह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के विकल्प के साथ आती है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं.

टेक्नोलॉजी और सुविधाएँ: इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 9-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और हवादार (Ventilated) फ्रंट सीटें जैसी प्रीमियम सुविधाएँ मिलती हैं.

बेहतरीन सुरक्षा: सुरक्षा के मामले में, यह 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कुछ वेरिएंट में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे 35+ स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आती है.

ऑफ-रोड दम: 4XPLOR टेरेन मोड और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफ्रेंशियल (ELD) जैसी सुविधाओं के साथ, यह मुश्किल रास्तों और हर तरह के इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन देती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Thar SUV

Trending news

पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात