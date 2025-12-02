चंडीगढ़ की लड़कियां दनादन खरीद रहीं महिंद्रा की ये धांसू एसयूवी, रजिस्टर हो गईं इतनी गाड़ियां

Mahindra Thar Craze: चंडीगढ़ में इन दिनों Mahindra Thar एसयूवीज का गढ़ बन गया है. सड़कों पर हर जगह आपको थार दिख जाएगी. शहर में ये एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है. क्या लड़के और क्या लड़कियां. हर किसी में इसे लेकर जोरदार क्रेज नजर आ रहा है. सबसे जरूरी बात ये है कि इसे चलाने वाली महिला ड्राइवरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. जी हां, अब थार चलाने वालों में लड़के ही नहीं लड़कियां भी शामिल हो गई हैं और वो अब इस दमदार एसयूवी को लेकर शहर में ट्रेंड सेट कर रही हैं.

बिक गईं इतनी एसयूवीज

चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सरकारी डेटा बताते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी तेज़ी से बढ़ी है. साल 2025 में अभी तक (साल खत्म होने से पहले ही) 600 थार रजिस्टर हो चुकी हैं. यह आंकड़ा चंडीगढ़ के लिए एक साल में रजिस्टर हुई थार की सबसे बड़ी संख्या है. पंजीकरण की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है; जहाँ 2021 में केवल 6 थार रजिस्टर हुई थीं, वहीं यह संख्या 2023 में 206 तक पहुँच गई और अब 2025 में 600 हो गई है.

Mahindra Thar Roxx की खासितयतें

इंजन ऑप्शन: यह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के विकल्प के साथ आती है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं.

टेक्नोलॉजी और सुविधाएँ: इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 9-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और हवादार (Ventilated) फ्रंट सीटें जैसी प्रीमियम सुविधाएँ मिलती हैं.

बेहतरीन सुरक्षा: सुरक्षा के मामले में, यह 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और कुछ वेरिएंट में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे 35+ स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आती है.

ऑफ-रोड दम: 4XPLOR टेरेन मोड और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफ्रेंशियल (ELD) जैसी सुविधाओं के साथ, यह मुश्किल रास्तों और हर तरह के इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन देती है.