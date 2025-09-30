Mahindra Thar ने 5 साल में बनाया ये धांसू रिकॉर्ड, गाड़ियों की सेल सुनकर छूट जाएंगे पसीने

Mahindra Thar Sales: साल 2026 के पहले 5 महीनों में Thar की कुल बिक्री में Thar Roxx की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Roxx ने बहुत ही कम समय में ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ बना ली है.
Mahindra Thar Sales: Mahindra ने एक और बड़ी बिक्री उपलब्धि दर्ज की है! ब्रांड की सबसे लोकप्रिय ऑफ-रोडर Thar ने भारतीय बाज़ार में 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. ये रिकॉर्ड Thar ने अक्टूबर 2020 में लॉन्च होने के बाद से केवल 5 सालों में हासिल किया है. ब्रांड ने सितंबर 2024 में Thar Roxx को बाज़ार में उतारा, जिसने Thar की लोकप्रियता और बिक्री दोनों को तेज़ी से बढ़ाया.
क्या है Thar Roxx की सफलता का राज़?
साल 2026 के पहले 5 महीनों में Thar की कुल बिक्री में Thar Roxx की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Roxx ने बहुत ही कम समय में ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि इसने एक साल से भी कम समय में 71,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है और इसे Thar नामपट्टिका के लिए वॉल्यूम बूस्टर के रूप में देखा गया है. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि 2020 से लेकर अब तक Mahindra की कुल SUV बिक्री में Thar का योगदान 15 प्रतिशत रहा है.
GST कटौती से Thar कितनी हुई सस्ती?
भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए GST ढांचे के लागू होने के बाद, Mahindra ने Thar SUV की कीमतों में ₹1.35 लाख तक की कटौती की है, जिससे यह ऑफ-रोडर पहले से कहीं अधिक किफायती हो गई है.
Mahindra Thar तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है:
1.5 L mHawk टर्बो डीज़ल
2.2 L mHawk टर्बो डीज़ल
2.0 L mStallion टर्बो पेट्रोल
वहीं, Mahindra Thar Roxx में 2 L mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2 L mHawk डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं.
Mahindra Thar की कीमतें ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर ₹16.61 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. जबकि, Mahindra Thar Roxx की शुरुआती कीमत ₹12.25 लाख (एक्स-शोरूम) है. Thar की यह ज़बरदस्त बिक्री बताती है कि भारतीय ग्राहक आज भी एक मज़बूत और प्रतिष्ठित ऑफ-रोडर को कितना पसंद करते हैं.