Advertisement
trendingNow12941927
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra Thar ने 5 साल में बनाया ये धांसू रिकॉर्ड, गाड़ियों की सेल सुनकर छूट जाएंगे पसीने

Mahindra Thar Sales: साल 2026 के पहले 5 महीनों में Thar की कुल बिक्री में Thar Roxx की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Roxx ने बहुत ही कम समय में ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ बना ली है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra Thar ने 5 साल में बनाया ये धांसू रिकॉर्ड, गाड़ियों की सेल सुनकर छूट जाएंगे पसीने

Mahindra Thar Sales: Mahindra ने एक और बड़ी बिक्री उपलब्धि दर्ज की है! ब्रांड की सबसे लोकप्रिय ऑफ-रोडर Thar ने भारतीय बाज़ार में 3 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. ये रिकॉर्ड Thar ने अक्टूबर 2020 में लॉन्च होने के बाद से केवल 5 सालों में हासिल किया है. ब्रांड ने सितंबर 2024 में Thar Roxx को बाज़ार में उतारा, जिसने Thar की लोकप्रियता और बिक्री दोनों को तेज़ी से बढ़ाया.

क्या है Thar Roxx की सफलता का राज़?
साल 2026 के पहले 5 महीनों में Thar की कुल बिक्री में Thar Roxx की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Roxx ने बहुत ही कम समय में ग्राहकों के बीच अपनी पकड़ बना ली है, क्योंकि इसने एक साल से भी कम समय में 71,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है और इसे Thar नामपट्टिका के लिए वॉल्यूम बूस्टर के रूप में देखा गया है. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि 2020 से लेकर अब तक Mahindra की कुल SUV बिक्री में Thar का योगदान 15 प्रतिशत रहा है.

GST कटौती से Thar कितनी हुई सस्ती?
भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए GST ढांचे के लागू होने के बाद, Mahindra ने Thar SUV की कीमतों में ₹1.35 लाख तक की कटौती की है, जिससे यह ऑफ-रोडर पहले से कहीं अधिक किफायती हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Mahindra Thar तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है:

1.5 L mHawk टर्बो डीज़ल

2.2 L mHawk टर्बो डीज़ल

2.0 L mStallion टर्बो पेट्रोल

वहीं, Mahindra Thar Roxx में 2 L mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2 L mHawk डीज़ल इंजन के विकल्प मिलते हैं.

Mahindra Thar की कीमतें ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर ₹16.61 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. जबकि, Mahindra Thar Roxx की शुरुआती कीमत ₹12.25 लाख (एक्स-शोरूम) है. Thar की यह ज़बरदस्त बिक्री बताती है कि भारतीय ग्राहक आज भी एक मज़बूत और प्रतिष्ठित ऑफ-रोडर को कितना पसंद करते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Thar

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;