/22 सितंबर को मचेगा तहलका! Mahindra Thar का नया रूप देखकर उड़ जाएंगे होश, कंपनी ने जारी किया पहला धांसू टीजर

अगर आप भी ऑफ-रोडिंग के दीवाने हैं और महिंद्रा थार (Mahindra Thar) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है. महिंद्रा ने अपनी सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक एसयूवी 2026 Thar Facelift का पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है. कंपनी ने इसके साथ ही इसकी लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया है. यह नई थार 22 सितंबर 2026 को भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है. टीजर में गाड़ी की ग्रिल और इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिसके साथ टैगलाइन दी गई है- "An icon, now more iconic" (एक आइकॉन, जो अब और भी ज्यादा आइकॉनिक बन गया है). आइए जानते हैं कि इस नई थार में आपको क्या-क्या खास देखने को मिलने वाला है.
Coming soon to a rear-view mirror near you. #StayTuned #ComingSoon
[Mahindra, THE SUV] pic.twitter.com/puXtq1vhfM
— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 17, 2026
महिंद्रा द्वारा जारी किए गए टीजर में गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की एक क्लोज-अप झलक दिखाई गई है. ग्रिल पूरी तरह से कीचड़ से सनी हुई है, जिसके वर्टिकल ओपनिंग्स और मेश इंसर्ट्स बहुत ही एग्रेसिव लग रहे हैं. ग्रिल के ठीक ऊपर महिंद्रा की ब्रांडिंग लिखी हुई दिख रही है. इसके साथ एक और फोटो सामने आई है जिसके साथ लिखा है- "Off-Road Adventure now gets muddier" (ऑफ-रोड एडवेंचर अब और भी ज्यादा कीचड़ भरा होगा). हालांकि, कंपनी ने अभी हेडलाइट्स, बंपर या गाड़ी के केबिन को छुपाकर रखा है, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.
Your weekends just lost their excuses. #ComingSoon#StayTuned
[Mahindra, THE SUV] pic.twitter.com/wyrVOkQIkb
— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 16, 2026
हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई थार 3-डोर फेसलिफ्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार महिंद्रा इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है. सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें Thar Roxx जैसी रिवाइज्ड ग्रिल और C-शेप वाली LED DRLs के साथ सर्कुलर प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल सकती हैं. इसके अलावा, गाड़ी में नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड फॉग लैंप्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इसके 3-डोर प्रोपोर्शन और टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील को वैसा ही रखा जाएगा.
हालांकि महिंद्रा ने अभी केबिन की फोटो शेयर नहीं की है, लेकिन पुरानी जानकारियों के मुताबिक नई थार का इंटीरियर काफी प्रीमियम होने वाला है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है. इसके अलावा, यूथ को ध्यान में रखते हुए इसमें 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी जा सकती हैं. केबिन को पूरी तरह से एक नया और मॉडर्न लुक देने की तैयारी की जा रही है ताकि डेली ड्राइविंग भी काफी आरामदायक हो सके.
पावर और परफॉर्मेंस के मामले में महिंद्रा थार फेसलिफ्ट पहले की तरह ही दमदार रहने वाली है. इसमें मौजूदा इंजन ऑप्शंस को ही बरकरार रखा जाएगा. गाड़ी में 1.5-लीटर टर्बो डीजल, 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा. छोटे 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) का ऑप्शन मिलेगा. वहीं, बड़े पेट्रोल और डीजल इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलेंगे जो फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से लैस होंगे.
मौजूदा 3-डोर महिंद्रा थार की एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच है. नए फेसलिफ्ट मॉडल में कई नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स जोड़े जा रहे हैं, इसलिए इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 22 सितंबर को आधिकारिक लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग और डिलीवरी की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा. अगर आप एक दमदार, स्टाइलिश और ऑल-राउंडर ऑफ-रोडर कार की तलाश में हैं, तो नई महिंद्रा थार आपके लिए एकदम सही चॉइस बनने वाली है.