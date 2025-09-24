Mahindra Thar Facelift पहुंचने लगी शोरूम, किसी भी वक्त हो सकती है लॉन्च
Advertisement
trendingNow12934466
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra Thar Facelift पहुंचने लगी शोरूम, किसी भी वक्त हो सकती है लॉन्च

Mahindra Thar Facelift Launch Soon: महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में थार रॉक्स जैसी कुछ खासियतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन डिजाइन में बड़े अपडेट्स ऑफर नहीं किए गए हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra Thar Facelift पहुंचने लगी शोरूम, किसी भी वक्त हो सकती है लॉन्च

Mahindra Thar Facelift Launch Soon: भारत में Mahindra Thar हमेशा से एक पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV रही है. इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमताओं ने इसे खास पहचान दिलाई. हालांकि, जब कंपनी ने नई Thar Roxx लॉन्च की तो पुराने थ्री-डोर वर्ज़न की बिक्री धीमी पड़ गई. अब कंपनी एक बार फिर बिक्री बढ़ाने के लिए Thar Facelift लाने की तैयारी में है. हाल ही में इसकी तस्वीरें एक डीलर यार्ड से सामने आई हैं.

डिजाइन में क्या बदलाव हुए हैं?

नई फेसलिफ्टेड थार अपने पुराने डिजाइन डीएनए को ही आगे बढ़ाती है. इसमें वही एलॉय व्हील डिजाइन दिया गया है, लेकिन इस बार कंपनी ने फिर से फिफ्थ एलॉय व्हील शामिल कर दिया है. पीछे की तरफ अब SUV में रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर भी दिया गया है, जो पहले मिसिंग था.

Add Zee News as a Preferred Source

केबिन और फीचर्स में क्या नया है?

नई थार का केबिन अब और प्रीमियम लगता है. इसमें फ्री-स्टैंडिंग 10.2-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट, सॉफ्ट-टच मटेरियल्स और नई स्टीयरिंग व्हील दी गई है. इसके अलावा पावर विंडो स्विच और रिवर्स कैमरा भी जोड़ा गया है, जिसका सेटअप थार रॉक्स जैसा है.

इंजन और पावरट्रेन क्या होंगे?

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इंजन डिटेल्स कन्फर्म नहीं किए हैं, लेकिन संभावना है कि यह SUV अपने मौजूदा इंजन ऑप्शंस के साथ ही आएगी. इसमें 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ RWD और 4WD ऑप्शन मिलेंगे.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra Thar Facelift

Trending news

Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
;