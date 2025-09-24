Mahindra Thar Facelift पहुंचने लगी शोरूम, किसी भी वक्त हो सकती है लॉन्च

Mahindra Thar Facelift Launch Soon: भारत में Mahindra Thar हमेशा से एक पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV रही है. इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमताओं ने इसे खास पहचान दिलाई. हालांकि, जब कंपनी ने नई Thar Roxx लॉन्च की तो पुराने थ्री-डोर वर्ज़न की बिक्री धीमी पड़ गई. अब कंपनी एक बार फिर बिक्री बढ़ाने के लिए Thar Facelift लाने की तैयारी में है. हाल ही में इसकी तस्वीरें एक डीलर यार्ड से सामने आई हैं.

डिजाइन में क्या बदलाव हुए हैं?

नई फेसलिफ्टेड थार अपने पुराने डिजाइन डीएनए को ही आगे बढ़ाती है. इसमें वही एलॉय व्हील डिजाइन दिया गया है, लेकिन इस बार कंपनी ने फिर से फिफ्थ एलॉय व्हील शामिल कर दिया है. पीछे की तरफ अब SUV में रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर भी दिया गया है, जो पहले मिसिंग था.

केबिन और फीचर्स में क्या नया है?

नई थार का केबिन अब और प्रीमियम लगता है. इसमें फ्री-स्टैंडिंग 10.2-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट, सॉफ्ट-टच मटेरियल्स और नई स्टीयरिंग व्हील दी गई है. इसके अलावा पावर विंडो स्विच और रिवर्स कैमरा भी जोड़ा गया है, जिसका सेटअप थार रॉक्स जैसा है.

इंजन और पावरट्रेन क्या होंगे?

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इंजन डिटेल्स कन्फर्म नहीं किए हैं, लेकिन संभावना है कि यह SUV अपने मौजूदा इंजन ऑप्शंस के साथ ही आएगी. इसमें 1.5-लीटर डीजल, 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ RWD और 4WD ऑप्शन मिलेंगे.