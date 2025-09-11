नीबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

Mahindra Thar Fell From First Floor: नई कार खरीदना खरीदना किसी के लिए भी खुशी से कम नहीं होता है लेकिन दिल्ली की एक महिला के लिए नई कार खरीदना एक बुरा सपना बन गया.
Mahindra Thar Fell From first Floor: नई कार खरीदने के दौरान जो खुशी होती है वो आपमें से काफी सारे लोगों ने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी, लेकिन दिल्ली की 29 साल की एक महिला के लिए ये बुरे सपने से कम नहीं था. दरअसल मानी पवार नाम की ये महिला महिंद्रा थार रॉक्स लेकर कार शोरूम की पहली मंजिल से नीचे आ गिरी. इस दौरान नई-नवेली महिंद्रा थार चकनाचूर हो गई. अब सवाल ये उठ रहा है कि इस कार की रिपेरींग का खर्च कौन भरेगा, क्योंकि महिला ने तुरंत ही कार की डिलीवरी ली थी.
कैसे हुआ हादसा
दरअसल बीते सोमवार की शाम को, मानी पवार नाम की महिला ने 27 लाख रुपये खर्च करके नई थार खरीदने जा रही हैं. वो डिलीवरी लेने के लिए दिल्ली के निर्माण विहार स्थित महिंद्रा शोरूम गईं. इस दौरान पवार ने शोरूम से कार निकालने से पहले एक पूजा और अनुष्ठान करने का फैसला किया. इस दौरान शोरूम की पहली मंजिल पर खड़ी थार के पहिए सामने एक नींबू रखा गया. हालांकि एसयूवी को धीरे-धीरे चलाने की जगह महिला से थार की स्पीड बढ़ गई क्योंकि गलती से ज्यादा एक्सीलेटर दब गया था.
इसके बाद महिंद्रा की ये दमदार एसयूवी शोरूम का शीशा तोड़कर पहली मंजिल से सीधा फुटपाथ पर जा गिरी और चकनाचूर हो गई. एसयूवी के एयरबैग तुरंत खुल गए और पीड़ितों को पास के मलिक अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई. महिला के साथ एक शख्स भी मौजूद थे उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.
कौन भरेगा हर्जाना
भारत अगर आप कार खरीदते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस पूरा नहीं हुआ होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हर्जाने (डैमेज या मुआवजे) की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डीलर या शोरूम मालिक पर पड़ती है. इसका कारण ये है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान कार अभी भी डीलर की संपत्ति मानी जाती है, जब तक कि मालिकाना हक (ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप) आधिकारिक रूप से खरीदार के नाम पर न हो जाए. भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार, वाहन की रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस खरीद के बाद ही प्रभावी होता है, लेकिन शोरूम में होने वाले हादसे को डीलर की जिम्मेदारी माना जाता है क्योंकि वे वाहन की कस्टडी में होते हैं. अगर एक्सीडेंट खरीदार की लापरवाही से हुआ है (जैसे टेस्ट ड्राइव या हैंडलिंग के दौरान), तो खरीदार को हर्जाना भरना पड़ सकता है, लेकिन सामान्य मामलों में डीलर का इंश्योरेंस (कमर्शियल कवरेज) क्लेम करता है.