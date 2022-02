ट्रैक्टर को इस शख्स ने बना डाला Mahindra Thar, कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाए महिंद्रा

नई दिल्लीः शौक बड़ी चीज है और जब गाड़ियों की बात आती है तो ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प मामला हो जाता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है मेघालय के जोवाई से जहां के एक शख्स ने महिंद्रा थार का सपना पूरा किया महिंद्रा ट्रैक्टर से. दरअसल माइआ रिंबाइ नाम के एक व्यक्ति ने अपने महिंद्रा ट्रैक्टर को महिंद्रा थार जैसा दिखने वाला बना दिया है जिसने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर इसे शेयर किरते हुए लिखा, -ये अनोखा दिखने वाला बीस्ट है... लेकिन ये डिज्नी की किसी एनिमेटेड फिल्म के एक किरदार की तरह नजर आ रहा है.-

Now that’s a strange looking beast…But it looks like a loveable character from a Disney animated film! https://t.co/JBR25yeXKD

— anand mahindra (@anandmahindra) February 22, 2022