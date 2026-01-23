Mahindra Thar Roxx 'Star Edition' भारत में लॉन्च: दमदार डिजाइन अपडेट्स के साथ जानें कीमत

Mahindra Thar Roxx Star: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी थार रॉक्स का नया स्पेशल 'स्टार एडिशन' (Star Edition) भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹16.85 लाख है, जो टॉप वेरिएंट के लिए ₹18.35 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह नया एडिशन उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है जो अपनी गाड़ी में थोड़ा अलग और प्रीमियम अहसास चाहते हैं. यह महिंद्रा की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी ब्लैक एडिशन और ईबोनी एडिशन जैसे खास मॉडल पेश करती रही है.

बाहरी बदलाव

थार रॉक्स स्टार एडिशन के बाहरी हिस्से में कई विजुअल अपडेट्स दिए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव इसके अलॉय व्हील्स में है; मानक मॉडल के ड्यूल-टोन पहियों की जगह अब मेटैलिक फिनिश वाले ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा, गाड़ी के पिछले हिस्से पर एक खास 'Star Edition' का बैज लगाया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग पहचान देता है. ग्राहक इसे टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक जैसे आकर्षक रंगों में चुन सकते हैं.

इंटीरियर

केबिन के अंदर भी ब्लैक थीम को प्रमुखता दी गई है. डैशबोर्ड और लेदरेट सीटों को पूरी तरह ब्लैक रखा गया है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देता है. हालांकि, कंपनी ने छत (Roof lining) और दरवाजों के कुछ हिस्सों में बेज (Beige) रंग को बरकरार रखा है, जिससे केबिन में एक शानदार ड्यूल-टोन कंट्रास्ट मिलता है. यह इंटीरियर स्टैंडर्ड मॉडल में मिलने वाले आइवरी व्हाइट या मोचा ब्राउन विकल्पों से काफी अलग और प्रीमियम नजर आता है.

फीचर्स की लंबी लिस्ट

फीचर्स के मामले में स्टार एडिशन काफी दमदार है. इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर्स ड्राइविंग को और भी आसान और सुरक्षित बनाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

मैकेनिकल तौर पर गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. थार रॉक्स स्टार एडिशन 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्पेशल एडिशन केवल RWD (रियर व्हील ड्राइव) कॉन्फ़िगरेशन में ही उपलब्ध होगा, जिसे शहर में चलने वाले और एडवेंचर पसंद करने वाले उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो किफायती कीमत पर स्टाइल चाहते हैं.