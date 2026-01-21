Advertisement
trendingNow13081491
Hindi NewsऑटोमोबाइलMahindra Thar Roxx Teaser: क्या नया एडीशन उतारने जा रही है कंपनी?

Mahindra Thar Roxx Teaser: क्या नया एडीशन उतारने जा रही है कंपनी?

Mahindra Roxx: तीसरी संभावना यह है कि यह टीज़र 2026 के लिए प्लान किए गए एक माइक्रो फेसलिफ्ट फेसलिफ्ट का साइन हो सकता है. अगर यह सही है, तो बदलाव बहुत सीमित और मुख्य रूप से सजावटी होने की उम्मीद है.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra Thar Roxx Teaser: क्या नया एडीशन उतारने जा रही है कंपनी?

New Mahindra Thar Roxx Teased Officially​: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साल 2026 की शुरुआत पूरी ताकत के साथ की है. कंपनी ने साल के शुरू में ही XUV 7XO और XUV 3XO EV को लॉन्च कर बाजार में हलचल मचा दी है. अब, सबको चौंकाते हुए, ऑटोमेकर ने थार रॉक्स (Thar Roxx) का एक नया टीज़र जारी किया है जिसमें केवल कार का सिलुएट दिखाई दे रहा है. इस टीज़र में गाड़ी के बारे में कोई स्पेशल डिटेल नहीं दी गई है, इससे ऑटो इंडस्ट्री में अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर कंपनी क्या नया लाने वाली है.

'ऑल-ब्लैक' एडिशन 

सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ब्रांड थार रॉक्स का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. जैसा कि हमने पहले Scorpio-N और XUV700 के साथ देखा है, यह एक 'ऑल-ब्लैक' एडिशन हो सकता है. इन मॉडलों के लिए ब्लैक या एबोनी एडिशन लॉन्च किए गए थे. अगर थार रॉक्स के साथ भी ऐसा होता है, तो हमें इसमें डार्क पेंट, क्रोम की जगह ब्लैक-आउट एलीमेंट्स और स्पेशल एडिशन को दर्शाने वाले सूक्ष्म बैज देखने को मिल सकते हैं.

इंटीरियर और 'अर्थ एडिशन' का ऑप्शन

अगर ये ब्लैक एडिशन होता है, तो एसयूवी के केबिन में भी इसी थीम में आ सकता है, जिसमें ब्लैक अपहोल्स्ट्री और अन्य मैचिंग एलीमेंट्स शामिल होंगे. अगर यह ब्लैक एडिशन नहीं है, तो यह थार के 'अर्थ एडिशन' जैसा कुछ हो सकता है. ये एक ऐसा वर्जन हो सकता है जो किसी खास थीम पर आधारित हो और जिसमें मुख्य रूप से कॉस्मेटिक या एस्थेटिक बदलाव किए गए हों.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 के लिए हल्का फेसलिफ्ट?

तीसरी संभावना यह है कि यह टीज़र 2026 के लिए प्लान किए गए एक माइक्रो फेसलिफ्ट फेसलिफ्ट का साइन हो सकता है. अगर यह सही है, तो बदलाव बहुत सीमित और मुख्य रूप से सजावटी होने की उम्मीद है. इसमें एक बेहतर इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, अपडेटेड सीट मटीरियल और इंटीरियर में छोटे-मोटे अपडेट शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, थार रॉक्स के विजुअल अपील को बनाए रखने के लिए बाहरी हिस्से में भी मामूली संशोधन किए जा सकते हैं.

इंजन और पावरट्रेन रह सकता है सेम

बदलाव चाहे जो भी हो, उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा थार रॉक्स अपने मौजूदा पावरट्रेन के साथ ही जारी रहेगी. करंट मे, ये एसयूवी 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में ऑटोमैटिक और मैनुअल शामिल हैं. इसकी ऑफ-रोड केपेबिलिटी के लिए डीजल इंजन के साथ 4x4 वेरिएंट का विकल्प भी मौजूद है. वर्तमान में इसकी कीमत 12.39 लाख रुपये से शुरू होकर 22.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

 
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

mahindra Thar Roxx

Trending news

आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
India Spain Relations
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
Mumbai Mayor Election
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
swami avimukteshwaranand controversy
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
Bengaluru
बेंगलुरु का इनरवियर चोर गिरफ्तार! चुराता था महिलाओं के अंडरगारमेंट, पहनकर फोटो...
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला