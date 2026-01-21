Mahindra Thar Roxx Teaser: क्या नया एडीशन उतारने जा रही है कंपनी?

New Mahindra Thar Roxx Teased Officially​: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साल 2026 की शुरुआत पूरी ताकत के साथ की है. कंपनी ने साल के शुरू में ही XUV 7XO और XUV 3XO EV को लॉन्च कर बाजार में हलचल मचा दी है. अब, सबको चौंकाते हुए, ऑटोमेकर ने थार रॉक्स (Thar Roxx) का एक नया टीज़र जारी किया है जिसमें केवल कार का सिलुएट दिखाई दे रहा है. इस टीज़र में गाड़ी के बारे में कोई स्पेशल डिटेल नहीं दी गई है, इससे ऑटो इंडस्ट्री में अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर कंपनी क्या नया लाने वाली है.

'ऑल-ब्लैक' एडिशन

सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ब्रांड थार रॉक्स का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. जैसा कि हमने पहले Scorpio-N और XUV700 के साथ देखा है, यह एक 'ऑल-ब्लैक' एडिशन हो सकता है. इन मॉडलों के लिए ब्लैक या एबोनी एडिशन लॉन्च किए गए थे. अगर थार रॉक्स के साथ भी ऐसा होता है, तो हमें इसमें डार्क पेंट, क्रोम की जगह ब्लैक-आउट एलीमेंट्स और स्पेशल एडिशन को दर्शाने वाले सूक्ष्म बैज देखने को मिल सकते हैं.

इंटीरियर और 'अर्थ एडिशन' का ऑप्शन

अगर ये ब्लैक एडिशन होता है, तो एसयूवी के केबिन में भी इसी थीम में आ सकता है, जिसमें ब्लैक अपहोल्स्ट्री और अन्य मैचिंग एलीमेंट्स शामिल होंगे. अगर यह ब्लैक एडिशन नहीं है, तो यह थार के 'अर्थ एडिशन' जैसा कुछ हो सकता है. ये एक ऐसा वर्जन हो सकता है जो किसी खास थीम पर आधारित हो और जिसमें मुख्य रूप से कॉस्मेटिक या एस्थेटिक बदलाव किए गए हों.

2026 के लिए हल्का फेसलिफ्ट?

तीसरी संभावना यह है कि यह टीज़र 2026 के लिए प्लान किए गए एक माइक्रो फेसलिफ्ट फेसलिफ्ट का साइन हो सकता है. अगर यह सही है, तो बदलाव बहुत सीमित और मुख्य रूप से सजावटी होने की उम्मीद है. इसमें एक बेहतर इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, अपडेटेड सीट मटीरियल और इंटीरियर में छोटे-मोटे अपडेट शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, थार रॉक्स के विजुअल अपील को बनाए रखने के लिए बाहरी हिस्से में भी मामूली संशोधन किए जा सकते हैं.

इंजन और पावरट्रेन रह सकता है सेम

बदलाव चाहे जो भी हो, उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा थार रॉक्स अपने मौजूदा पावरट्रेन के साथ ही जारी रहेगी. करंट मे, ये एसयूवी 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में ऑटोमैटिक और मैनुअल शामिल हैं. इसकी ऑफ-रोड केपेबिलिटी के लिए डीजल इंजन के साथ 4x4 वेरिएंट का विकल्प भी मौजूद है. वर्तमान में इसकी कीमत 12.39 लाख रुपये से शुरू होकर 22.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.