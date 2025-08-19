Mahindra Thar Roxx या Vision T? कौन सी SUV है फीचर और डिजाइन के मामले में नंबर 1
Mahindra Thar Roxx vs Vision T: महिंद्रा ने हाल ही में अपनी विजन टी कार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत पेश किया था. कंपनी ने एक साथ 4 गाड़ियों से पर्दा उठाया था.  लेकिन आज हम महिंद्रा की Thar Roxx और Vision T के बारे में बताएंगे कि कौन सी कार सबसे बेहतर है. 

 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:54 PM IST
Mahindra Thar Roxx vs Vision T: हमलोग जब भी कोई कार खरीदने का प्लान करते हैं, तो उससे मिलती जुलती कार को जरूर चेक करते हैं. आज के समय में सभी के पास स्मार्टफोन मौजूद है. लोग एक सर्च से दोनों कार की तुलना कर लेते हैं. अगर आप स्मार्टफोन में दो कार की तुलना नहीं कर पाते हैं, तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है. हम आज Mahindra Thar Roxx और Vision T के बारे में बताएंगे. महिंद्रा ने थार रॉक्स को अगस्त 2024 में लॉन्च किया था. कंपनी ने इस थार रॉक्स को लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. लेकिन Vision T एक नए NU_IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इस कार में थार रॉक्स के मुकाबले ज्यादा स्पेस दिया गया है. 

Thar Roxx या Vision T किसमें मिलता है ज्यादा स्पेस

Thar Roxx और Vision T की साइज की बात करें, तो थार रॉक्स से ज्यादा स्पेस विजन टी में दिया जाएगा. हालांकि, साइज में दोनों कार एक समान ही लगती हैं.  लेकिन Vision T का व्हिलबेस Thar Roxx से ज्यादा है. इसके बावजूद महिंद्रा की विजन टी कम जगहों में आसानी से मुड़ सकती है. कंपनी ने अपनी इस कार में कई सारे बदलाव किए है. थार रॉक्स के मुकाबले ये गाड़ी ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न लग रही है. इस कार में नया हेडलाइट दिया गया है.  इतना ही नहीं विजन टी में स्प्लिट ग्रिल दिया गया है, जो इसे काफी दमदार लुक देता है. कंपनी ने इस कार को ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया है. 

Thar Roxx और Vision T के फीचर्स

महिंद्रा ने थार रॉक्स के मुकाबले विजन टी में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा है. कंपनी ने Vision T में एक बड़ा पोर्ट्रेट टचस्क्रीन दिया है. महिंद्रा ने विजन टी में फिजिकल स्विचगियर को जोड़ा है, जिससे आपको ऑफ रोडिंग के दौरान ज्यादा परेशानी नहीं होगी. महिंद्रा अपनी Vision T कार को आने वाले समय में इलेक्ट्रिक थार के रूप में पेश कर सकती है. हालांकि थार रॉक्स ICE इंजन के साथ भारतीय बाजार में मौजूद रहेगी.

 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

mahindra thar roxx vs vision tcar features

