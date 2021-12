इस Mahindra Thar को ले डूबी ‘Black Ice’, खाई में गिरने का पूरा मामला Video में कैद

नई दिल्लीः कश्मीर के गुलमर्ग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां इलाके में भारी बर्फबारी के चलते पुरानी जनरेशन वाली एक महिंद्रा थार खाई में गिर गई. इस वीडियो में दिखा है कि कुछ वाहन पहले से सड़क किनारे खड़े हुए हैं और थोड़ी सी रफ्तार पर ही ये थार पैने मोड़ से गुजरते समय फिसल गई और खाई में जा गिरी. ये पूरा मामला पीछे आ रही गाड़ी में बैठे एक शख्स अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और अब ये वीडियो वायरल हो चुका है. टायरों के निशान से समझ में आता है कि मुड़ते समय ये महिंद्रा थार नियंत्रण खो बैठी और खाई की ओर चली गई. हालांकि खाई में गिरने से पहले ही इसमें सवार दोनों लोग SUV से कूद गए और सही-सलामत हैं.

Driving in winter in Kashmir can be an absolute nightmare. I hope the occupants of this jeep all got out in time. It’s shocking how flimsy the barriers that have been installed are. Source of video - a WhatsApp forward. This is the Gulmarg Road earlier today. pic.twitter.com/ukxRj7DpZs

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 24, 2021