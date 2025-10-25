भूल जाएंगे Thar जब चलाएंगे Force की ये धांसू ऑफ-रोड SUV, ताकत का नहीं कोई तोड़

Off-Road SUV: फ़ोर्स गुरखा (Force Gurkha) एक ऐसी एसयूवी है जिसे देखकर ही उसकी दमदार बनावट का पता चल जाता है. यह उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें सचमुच की ऑफ-रोडिंग पसंद है, जहाँ सड़क खत्म हो जाती है, गुरखा की यात्रा वहाँ से शुरू होती है. यह सीधे तौर पर महिंद्रा थार को टक्कर देती है, लेकिन अपनी कठोर इंजीनियरिंग और बेहतरीन ऑफ-रोड फीचर्स के कारण कई लोग इसे थार से भी ज्यादा सक्षम मानते हैं.

डिज़ाइन और लुक

गुरखा का डिज़ाइन एक विशिष्ट, बॉक्सी और ऊँचा लुक लिए हुए है जो इसे एक "देशी जी-वैगन" (G-Wagon) का उपनाम दिलाता है. इसकी सबसे खास पहचान है इसके बोनट पर लगा स्नोर्कल (Snorkel), जो हवा को ऊँचाई से इंजन तक पहुँचाता है. यह फीचर गुरखा को गहरे पानी (700mm तक) में भी आसानी से चलने की क्षमता देता है, जो इसे अपनी श्रेणी में सबसे अलग बनाता है. इसके साथ ही, ऊँचाई पर लगे टर्न इंडिकेटर लैंप्स और एक मजबूत रूफ रैक इसे एक एडवेंचरस लुक देते हैं.

हाल ही में, फ़ोर्स मोटर्स ने गुरखा को 3-डोर और 5-डोर दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया है. 5-डोर मॉडल ने उन खरीदारों के लिए इसे और भी व्यावहारिक बना दिया है जो ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ-साथ परिवार के लिए ज्यादा जगह भी चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ताकत और परफॉर्मेंस

गुरखा में एक मजबूत 2.6-लीटर टर्बो-डीजल इंजन होता है. यह इंजन अच्छी पावर और टॉर्क जनरेट करता है, जिससे मुश्किल रास्तों पर भी चढ़ाई करना या कीचड़ से बाहर निकलना आसान हो जाता है.

मैकेनिकल फीचर्स हैं

मैन्युअल लॉकिंग डिफ्रेंशियल (Manually Locking Differentials): यह फीचर गुरखा को थार से अलग करता है. ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से आगे और पीछे के पहियों के डिफ्रेंशियल को लॉक कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर कोई पहिया हवा में है या फिसलन वाली जगह पर है, तो भी सारा टॉर्क जमीन पर लगे पहिये को मिलेगा, जिससे गाड़ी आसानी से निकल जाती है.

4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम: यह स्टैण्डर्ड आता है और मुश्किल रास्तों के लिए इसमें लो-रेंज ट्रांसफर केस भी दिया गया है.

ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस: इसका 233mm का ग्राउंड क्लीयरेंस सुनिश्चित करता है कि बड़े-बड़े पत्थर भी इसके नीचे से आसानी से निकल जाएं.

इंटीरियर और फीचर्स

पहले की गुरखा को उसके सादे इंटीरियर के लिए जाना जाता था, लेकिन नए मॉडलों में सुधार किया गया है. अब इसमें आधुनिक फीचर्स जैसे:

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पावर विंडो

ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस (ABS)

शामिल हैं. हालांकि, इसका इंटीरियर अभी भी थार जितना प्रीमियम या आरामदायक नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस टिकाऊपन (Durability) और कार्यात्मकता (Functionality) पर है, न कि लग्जरी पर.

किसके लिए है गुरखा?

फ़ोर्स गुरखा उन खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ कठिनतम ऑफ-रोडिंग भी संभाल सके. यदि आप एक ऐसी ऑफ-रोडर की तलाश में हैं जो बिना किसी बदलाव के (Factory-fitted) ही सबसे मुश्किल रास्तों को पार करने की क्षमता रखती हो, तो आप निश्चित रूप से थार को भूलकर गुरखा को एक बार चलाना चाहेंगे. यह उन शुद्ध एडवेंचर प्रेमियों के लिए है जो पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करने में यकीन रखते हैं.