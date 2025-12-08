Advertisement
Mahindra Thar खरीदें या Maruti Jimny? जानें ऑफ-रोडिंग के लिए कौन सा ऑप्शन है बेस्ट

Mahindra Thar Vs Maruti Jimny: भारत में ऑफ-रोड एसयूवीज का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ ही जाने-माने खिलाड़ी हैं जिनमें Mahindra Thar और Maruti Jimny शामिल हैं. 

Dec 08, 2025
Mahindra Thar Vs Maruti Jimny: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट पिछले कुछ सालों में तेज़ी से आगे बढ़ा है. इस सेगमेंट में सबसे बड़ा मुक़ाबला Mahindra Thar और Maruti Suzuki Jimny के बीच है. ये दोनों ही एसयूवीज अपनी दमदार ऑफ-रोड केपेबिलिटीज की वजह से जानी जाती हैं. हालांकि दोनों की अपनी अलग खासियतें हैं. Thar का लुक मस्कुलर और चौड़ा है, जो इसे सड़क पर ज़बरदस्त 'रोड प्रेज़ेंस' देता है, वहीं दूसरी ओर Jimny का डिज़ाइन ज़्यादा क्लासिक, कॉम्पैक्ट और बॉक्सी है, जिसे अक्सर 'माउंटेन गोट' (Mountain Goat) भी कहा जाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस का अंतर
इंजन और पावर के मामले में Thar, Jimny से ज़्यादा मज़बूत नज़र आती है. Thar में आपको पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन के विकल्प मिलते हैं, जिसमें बड़ा 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगभग 150 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका दमदार टॉर्क ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर माना जाता है. वहीं, Jimny में केवल एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 105 PS की पावर और 134 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि, Jimny अपने हल्के वज़न और बेहतर माइलेज (लगभग 16.94 किमी/लीटर, ARAI) के कारण शहरी ड्राइविंग और लंबी दूरी के लिए ज़्यादा व्यावहारिक साबित होती है.

डिज़ाइन
डिज़ाइन और व्यावहारिकता दोनों कारों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है. Mahindra Thar परंपरागत रूप से एक तीन-दरवाज़ों (3-Door) वाली गाड़ी है, जो इसे बेहद स्पोर्टी लुक देती है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठना या सामान रखना थोड़ा मुश्किल होता है. इसके विपरीत, Maruti Jimny को विशेष रूप से पाँच-दरवाज़ों (5-Door) के साथ लॉन्च किया गया है. 5-डोर Jimny पीछे के यात्रियों के लिए बहुत बेहतर एक्सेस और पर्याप्त लेगरूम प्रदान करती है, साथ ही इसमें Thar के मुकाबले बेहतर बूट स्पेस भी मिलता है. इस वजह से Jimny एक बेहतर और व्यावहारिक फैमिली कार के तौर पर उभरती है, जबकि Thar आज भी अपनी स्पोर्टी 3-डोर इमेज और मस्कुलर लुक को बरकरार रखती है.

ऑफ-रोडिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस 
ऑफ-रोडिंग के लिए दोनों गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, क्योंकि दोनों में ही 'शिफ़्ट-ऑन-द-फ्लाई' 4x4 सिस्टम (4-व्हील ड्राइव) और एक लैडर-फ्रेम चेसिस मिलती है. Thar, अपने बड़े टायरों, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस (226mm), और बेहतर अप्रोच/डिपार्चर एंगल्स के कारण ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड रास्तों के लिए थोड़ी बेहतर मानी जाती है. हालांकि, Jimny अपने हल्के वज़न, छोटी चौड़ाई और तंग रास्तों पर बेहतर टर्निंग रेडियस के कारण मुश्किल रास्तों या पहाड़ी इलाकों के लिए एक 'माउंटेन गोट' की तरह काम करती है. सड़क पर, Jimny का सस्पेंश Thar की तुलना में ज़्यादा आरामदायक और बम्प्स को संभालने में बेहतर माना जाता है, जिससे रोज़मर्रा की ड्राइविंग आसान हो जाती है.

कीमत
कीमत के मामले में भी दोनों में अंतर है. Mahindra Thar के शुरुआती RWD (टू-व्हील ड्राइव) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत काफी कम है (लगभग ₹9.99 लाख से शुरू), जिससे यह एक ज़्यादा किफायती विकल्प बन जाता है. Maruti Jimny की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (लगभग ₹12.31 लाख से शुरू) Thar के 4x4 वेरिएंट के क़रीब है. यदि आपकी प्राथमिकता शक्तिशाली ऑफ-रोडिंग क्षमता और एक मस्कुलर रोड प्रेज़ेंस है, तो Thar एक बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल, बेहतर माइलेज और सहज ड्राविंग अनुभव वाली ऑफ-रोड क्षमता वाली कार चाहते हैं, तो Jimny स्पष्ट विजेता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Mahindra thar maruti jimny

