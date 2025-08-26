जल्द लॉन्च होंगी Mahindra की 5 धांसू कार, Thar से लेकर XUV तक में होगा बड़ा अपडेट
Advertisement
trendingNow12897815
Hindi Newsऑटोमोबाइल

जल्द लॉन्च होंगी Mahindra की 5 धांसू कार, Thar से लेकर XUV तक में होगा बड़ा अपडेट

Mahindra Upcoming Cars: आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. दरअसल महिंद्रा अपनी 5 नई प्रीमियम कार को लॉन्च करने जा रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्द लॉन्च होंगी Mahindra की 5 धांसू कार, Thar से लेकर XUV तक में होगा बड़ा अपडेट

Mahindra Upcoming Cars: महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी 5 नई धांसू प्रीमियम कार को पेश करने जा रही है. कंपनी फेसलिफ्ट और इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च करने की योजना बना रही है. आप भी एक बेहतरीन और प्रीमियम कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल आज हम आपको इस स्टोरी में महिंद्रा की 5 कारों के बारे में बताएंगे, जिसे कंपनी आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

महिंद्रा थ्री-डोर थार फेसलिफ्ट

महिंद्रा आने वाले महीनों अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर कार थार के फेसलिफ्ट मॉडल को पेश कर सकती है. कंपनी ने थ्री-डोर थार को अपग्रेड किया है. इस थार  में नई लाइट, नया बंपर और ग्रिल स्लैट्स जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. कंपनी ने थ्री-डोर थार का इंटीरियर भी काफी अपडेट किया है. आपको बता दें कि थ्री-डोर थार को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च की कोई डेट फिक्स नहीं की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट 

महिंद्रा की XUV 700 फेसलिफ्ट कार को भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है.  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इस कार में आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है. 

महिंद्रा XEV 7e

कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार XEV 7e को लॉन्च कर सकती है. महिंद्रा की इस ईवी कार में क्लोज्ड ग्रिल, यूनिक लाइटिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. आपको बता दें कि कंपनी की यह EV कार रेंज में सबसे ऊपर पोजीशन की जाएगी. 

महिंद्रा XUV 3XO EV

महिंद्रा अपनी  3XO कार को अब EV सेगमेंट में भी पेश कर सकती है. कंपनी ने इस कार में कई सारे फीचर्स को जोड़ा है. महिंद्रा की यह ईवी कार सिंगल चार्ज पर लगभग 450 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. 

महिंद्रा विजन एस

महिंद्रा कंपनी ने हाल ही मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी विजन सेगमेंट की गाड़ियों को पेश किया था. कंपनी इन गाड़ियों को काफी बोल्ड डिजाइन में पेश कर सकती है. हालांकि, महिंद्रा पहले Vision S कार को लॉन्च कर सकती है.  आपको बता दें कि कंपनी ने अभी किसी भी कार की लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Mahindra upcoming 5 carsfacelift electric car

Trending news

अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 8 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
;