जल्द लॉन्च होंगी Mahindra की 5 धांसू कार, Thar से लेकर XUV तक में होगा बड़ा अपडेट

Mahindra Upcoming Cars: आप नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. दरअसल महिंद्रा अपनी 5 नई प्रीमियम कार को लॉन्च करने जा रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Mahindra Upcoming Cars: महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी 5 नई धांसू प्रीमियम कार को पेश करने जा रही है. कंपनी फेसलिफ्ट और इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च करने की योजना बना रही है. आप भी एक बेहतरीन और प्रीमियम कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल आज हम आपको इस स्टोरी में महिंद्रा की 5 कारों के बारे में बताएंगे, जिसे कंपनी आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
महिंद्रा आने वाले महीनों अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर कार थार के फेसलिफ्ट मॉडल को पेश कर सकती है. कंपनी ने थ्री-डोर थार को अपग्रेड किया है. इस थार में नई लाइट, नया बंपर और ग्रिल स्लैट्स जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. कंपनी ने थ्री-डोर थार का इंटीरियर भी काफी अपडेट किया है. आपको बता दें कि थ्री-डोर थार को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च की कोई डेट फिक्स नहीं की है.
महिंद्रा की XUV 700 फेसलिफ्ट कार को भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. इस कार में आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है.
कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार XEV 7e को लॉन्च कर सकती है. महिंद्रा की इस ईवी कार में क्लोज्ड ग्रिल, यूनिक लाइटिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे. आपको बता दें कि कंपनी की यह EV कार रेंज में सबसे ऊपर पोजीशन की जाएगी.
महिंद्रा अपनी 3XO कार को अब EV सेगमेंट में भी पेश कर सकती है. कंपनी ने इस कार में कई सारे फीचर्स को जोड़ा है. महिंद्रा की यह ईवी कार सिंगल चार्ज पर लगभग 450 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है.
महिंद्रा कंपनी ने हाल ही मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी विजन सेगमेंट की गाड़ियों को पेश किया था. कंपनी इन गाड़ियों को काफी बोल्ड डिजाइन में पेश कर सकती है. हालांकि, महिंद्रा पहले Vision S कार को लॉन्च कर सकती है. आपको बता दें कि कंपनी ने अभी किसी भी कार की लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है.