धमाकेदार एंट्री! Mahindra ने पेश की Vision S कॉन्सेप्ट कार, स्पोर्टी लुक्स और हाई-टेक फीचर्स ने मचा दिया तहलका
धमाकेदार एंट्री! Mahindra ने पेश की Vision S कॉन्सेप्ट कार, स्पोर्टी लुक्स और हाई-टेक फीचर्स ने मचा दिया तहलका

Mahindra Vision S: 15 अगस्त को Mahindra कंपनी ने कई कॉन्सेप्ट कार लॉन्च किया है जैसे Vision S Vision X Vision T और Vision SXT, ये सभी SUV सेगमेंट में आते हैं आज हम इन कारों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:02 PM IST
Mahindra Vision S: आज हम जिन कॉन्सेप्ट कार के बारे में बताएंगे उसे Mahindra कंपनी ने लॉन्च किया है कंपनी ने 15 अगस्त के दिन Freedom NU के इवेंट में लॉन्च किया है, जिसमें ये चार गाड़िया आती हैं  Vision S, Vision X, Vision T और Vision SXT, इन सभी गाड़ियों को नई NU.IQ प्लेटफॉर्म  पर बनाया जाएगा. इन गाड़ियों को फैमली के लिए बेस्ट माना जा रहा है, वहीं इनके साथ ही लॉन्च हुई वीजन एस को स्कॉर्पियो से जोड़ा जा रहा है.

Mahindra Vision S के डिजाइन की बात करें तो इसका लुक बॉक्सी सिल्हूट और बिल्कुल सीधी लाइनों वाले डिजाइन में आता है, इस कॉन्सेप्ट कार में मॉडर्न टच भी दिया गया है, साथ हीं इसके फ्रंट में ट्विन पीक्स लोगो दिया गया है और इसके साथ वर्टिकली स्टैक्ड LED लाइट्स और L-शेप हेडलैंप डिजाइन मिलता है, Mahindra Vision S के बंपर पर रडार यूनिट और पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही इस कार के बोनट पर लिंब राइजर्स दिया गया है और रूफ-माउंटेड लाइट्स जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काम आते हैं.

इंजन 
Mahindra Vision S के इंजन की जानकारी अभी नहीं दी गई क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट कार ही लॉन्च किया गाया है ये गाड़ी  आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में भी मिल सकता है.

Mahindra Vision S की बात करें तो इसके मोटी क्लैडिंग डोर के नीचे और व्हील आर्च पर दी गई है, जो इसके लुक को बेहतर बनाने का काम करती है, साथ ही इसमें 19-इंच के दिया गया टायर स्टार-शेप अलॉय व्हील्स को कवर करने का काम करता था, इसके पीछे की तरफ रेड ब्रेक कैलिपर्स और डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलता है जो इसे और बेहतर बनाने का काम करता है, इसमें केर्ब साइड पर रूफ लैडर, राइट साइड पर जेरी कैन, कैमरा-बेस्ड ORVMs, जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, फिलहाल इस कार के बाकी चीजों को तो रिवील नहीं किया गया है पर Mahindra कंपनी ने दावा किया है कि इस कार को वो जल्द ही मार्केट में उतरने वाले हैं.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

Mahindra Vision S

