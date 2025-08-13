15 अगस्त को होगी Mahindra Vision S की धांसू एंट्री, जारी हुआ टीजर

Mahindra Visoon S Teaser: महिंद्रा एंड महिंद्रा 15 अगस्त को शोकेस किए जाने वाले कॉन्सेप्ट मॉडल्स के लिए लगातार टीज़र जारी कर रही है. लिस्ट में Vision.T, Vision.S, Vision.X और Vision.SXT शामिल हैं, जो सभी Freedom_NU प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड हैं. टीज़र के पहले चरण में डिज़ाइन की एक झलक दिखाई गई थी, जबकि अगले टीज़र दर्शकों को अपकमिंग कॉन्सेप्ट मॉडल्स के डिज़ाइन की जानकारी दे रहे हैं. इस सीरीज का लेटेस्ट टीज़र एक छोटा वीडियो क्लिप है जो Vision.S की थोड़ी और डिटेल शेयर करता है.

Precision staring right at you. That’s the front face of the Vision.SXT, ready to arrive this Independence Day. Stay tuned. FREEDOM_NU pic.twitter.com/GFKmqJvcQX — Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) August 12, 2025

अटकलें लगाई जा रही हैं कि महिंद्रा Vision.S, स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा होगी, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो N जैसे मॉडल शामिल हैं. जहाँ पहले वाले टीज़र में गाड़ी के ऊपरी हिस्से की झलक दिखाई गई थी, वहीं नए टीज़र में गाड़ी का साइड प्रोफाइल दिखाया गया है. यह एक सीधे आगे वाले हिस्से और प्लास्टिक क्लैडिंग वाले चौड़े व्हील आर्च की मौजूदगी की क्लियर करता है. यह हुड स्कूप की मौजूदगी की भी क्लियर करता है. Vision.T से हटकर, इसमें ऑफ-रोडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए मोटे टायरों की बजाय रोड-बेस्ड टायर हैं.

जैसा कि पहले बताया गया है, चारों कॉन्सेप्ट वाहनों को Freedom_NU प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने की उम्मीद है. इन कॉन्सेप्ट वाहनों के फाइनल प्रोडक्शन मॉडल के साथ-साथ नए प्लेटफॉर्म का निर्माण महिंद्रा के पुणे के चाकन स्थित कारखाने में किया जाएगा.

इसके साथ ही, भारतीय वाहन निर्माता देश में कई अन्य मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहा है. इस लाइनअप में XUV700 का एक अपडेटेड वर्जन, बोलेरो, BE Rall-e और अन्य पेशकशें शामिल हैं। इन मॉडलों को कई बार भारतीय सड़कों पर परीक्षण करते देखा गया है और इनमें मौजूदा संस्करणों की तुलना में सुधार किए जाएँगे.