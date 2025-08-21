Mahindra का 2025 Vision SXT: दमदार लुक और ऑफरोडिंग फीचर्स देख दंग रह गए लोग, कहलाएगी असली SUV का बाप!

mahindra vision sxt 2025: 15 अगस्त के दिन महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कंपनी की 4 नई धांसू एसयूवी को एक इंवेंट के दौरान दिखाया है, जो दिखने में काफी फ्युचरेस्टिक कार लग रही हैं, हाल में कंपनी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम NU.IQ प्लेटफॉर्म है, इंवेंट में दिखाई गई सारी गाड़ियां इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. दिखाए गए गाड़ियों में कंपनी ने विजन एक्स, विजन टी, विजन एस और विजन एसएक्सटी नाम के 4 एसयूवी जो एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं इन्हें दुनिया के सामने पेश किया है. आज हम आपको इन्हीं चारों में एक एसयूवी जो दिखने में काफी रग्ड मॉडल लगती है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बातएंगे इसका नाम विजन एसएक्सटी है.

आज हम आपको महिंद्रा के न्यू कॉन्सेप्ट कार विजन एसएक्सटी के बारे में बताने वाले हैं, कंपनी के इस कार को दिखाते हीं पुरे भारत में इसके लुक और डिजाइन के चर्चे होने लगे हैं, इस कार को प्योर ऑफरोडर के तौर पर बनाया गया है अगर आप ऑफरोडिंग के शौकीन हैं तो ये गाड़ी आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है, कंपनी ने इस गाड़ी के बारे में अभी पुरी जानकारी तो नहीं दी है पर कुछ जानकारी इंवेट के दौरान पब्लिक की गई थी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे.

डिजाइन

महिंद्रा के न्यू कॉन्सेप्ट कार विजन एसएक्सटी के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरेस्टिक बनाया गया है जो बड़े ग्रिल के सात देखने में और दमदार लगते हैं ये कई कलर में पेश किए जाएंगे पर अभी हल्का चॉकलेटी कलर में इसे दुनिया के सामने पेश किया गया है, इस कार में बड़े व्हील आर्च, प्रोमिनेंट स्किड प्लेट्स और एक ओपन-बेड डिजाइन दिया गया है जो इस कार को एक स्पोर्टी और रफ-एंड-टफ लुक देता है,यह इलेक्ट्रिक और ICE दोनों ऑप्शन्स के साथ आ सकता है.

फीचर्स

महिंद्रा के न्यू कॉन्सेप्ट कार विजन एसएक्सटी के फचर्स की बात करें तो इसमें डुअल 12.3-इंच का डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल सकता है और वॉयस असिस्टेंट, कनेक्टेड कार फीचर्स.,ADAS Level 2, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 6 एयरबैग्स देखने को मिल सकते हैं

ऑफरोडर

कंपनी के मुताबिक विजन एसएक्सटी में 4X4 सिस्टम देखने को मिल सकता है जो ऑफरोडिंग के लिए बेस्ट हो सकता है, और इसमें 28 डिग्री एप्रोच एंगल, 28.2 डिग्री ब्रेकओवर एंगल, 34.9 डिग्री डिपार्चर एंगल, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील फीचर्स ऑफरोडिंग के दौरान मदद कर सकती है.