खुशखबरी! Mahindra XEV 9e और BE 6 खरीदने वालों के लिए बड़ा ऐलान, जानें क्या है मामला

Mahindra XEV 9e and BE 6: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी सबसे शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9आई और बीई 6 को हाल ही में लॉन्च किया है. अब इन इलेक्ट्रिक कारों की कीमत का खुलासा कंपनी की तरफ से कर दिया गया है. अगर आप भी इन्हें खरीदने का मन बना रहे थे तो आज हम आपको इनकी कीमतों के बारे में जानकारी देंगे. इन इलेक्ट्रिक कारों को 59kWh और 79kWh बैटरी ऑप्शंस में उतारा गया है.

Mahindra XEV 9e के सभी वेरिएंट के दाम

XEV 9e Pack One 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 18.90 लाख

XEV 9e Pack One 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 20.50 लाख

XEV 9e Pack Two 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 21.90 लाख

XEV 9e Pack Three Select 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 24.50 लाख

XEV 9e Pack Three 79kWh एक्स शोरूम प्राइस-26.90 लाख

Mahindra BE 6 के सभी वेरिएंट के दाम

BE 6 Pack One 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 21.90 लाख रुपये

BE 6 Pack Two 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 24.90 लाख रुपये

BE 6 Pack Three Select 59kWh एक्स शोरूम प्राइस- 27.90 लाख रुपये

BE 6 Pack Three 79kWh एक्स शोरूम प्राइस- 30.50 लाख रुपये

बैटरी पैक और रेंज

महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 को में ग्राहकों को दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें पहला 59 kWh और दूसरा 79 kWh बैटरी पैक शामिल है. रेंज की बात करें तो फुल चार्ज में एक्सईवी 9ई की रेंज 542 किलोमीटर से लेकर 656 किलोमीटर है, वहीं बीई6 की सिंगल चार्ज में रेंज 535 किलोमीटर से लेकर 682 किलोमीटर है. बाकि रेंज कितनी मिलेगी ये ड्राइविंग के स्टाइल, गाड़ी पर लोड और वेदर कंडीशंस पर भी निर्भर करता है.