Advertisement
trendingNow12986623
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra XEV 9S EV ने दिखाई झलक, जानें किन खूबियों से होगी लैस

Mahindra XEV 9S EV: लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि XEV 9S का डिज़ाइन महिंद्रा की मौजूदा और आने वाली इलेक्ट्रिक व नॉन-इलेक्ट्रिक एसयूवी का बेहतरीन मिश्रण होगा. इसके फ्रंट में XEV 9e की तरह ही एक बंद ग्रिल (closed-off grille) और त्रिकोणीय हेडलाइट हाउसिंग देखने को मिलेगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra XEV 9S EV ने दिखाई झलक, जानें किन खूबियों से होगी लैस

Mahindra XEV 9S EV Teased: महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' (Born-Electric) एसयूवी की श्रृंखला में एक और शानदार मॉडल लाने की तैयारी में है. यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S होगी, जिसे कंपनी के ख़ास INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. इस मॉडल को पहली बार दुनिया के सामने 27 नवंबर 2025 को पेश किया जाएगा, और उम्मीद है कि यह 2026 की शुरुआत में ही बाजार में आ जाएगी. हालांकि, लॉन्च से पहले ही इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं, जो बताती हैं कि यह इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हलचल मचाने वाली है. आइए जानते हैं इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी की 4 बड़ी खूबियां.

क्या इसका डिज़ाइन XUV700 और XEV 9e का मेल होगा?
लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि XEV 9S का डिज़ाइन महिंद्रा की मौजूदा और आने वाली इलेक्ट्रिक व नॉन-इलेक्ट्रिक एसयूवी का बेहतरीन मिश्रण होगा. इसके फ्रंट में XEV 9e की तरह ही एक बंद ग्रिल (closed-off grille) और त्रिकोणीय हेडलाइट हाउसिंग देखने को मिलेगी. हालांकि, 'L' आकार के DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और फ्रंट बम्पर को 5-सीटर XEV 9e से थोड़ा अलग रखा जाएगा. इसका पूरा लुक और कद-काठी XUV700 के ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) मॉडल से काफी मिलती-जुलती होगी, लेकिन इसमें खास एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी होते हैं.

क्या इसमें कमाल के फीचर्स और ADAS मिलेंगे?
हाँ, बिलकुल! उम्मीद की जा रही है कि XEV 9S का इंटीरियर बेहद प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जैसा कि हमने महिंद्रा की नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखा है. इस एसयूवी में एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (तीन डिस्प्ले), रोशनी वाले लोगो के साथ एक दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और एक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिल सकता है. मनोरंजन के लिए 16-स्पीकर वाला हरमन/कार्डन (Harman/Kardon) साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, और पॉवर्ड-वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे लग्जरी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. सुरक्षा के मामले में, यह लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और कई एयरबैग से लैस होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह सचमुच 7-सीटर होगी?
जी हाँ. पेट्रोल/डीजल वाली XUV700 की तरह ही, Mahindra XEV 9S भी तीन-पंक्ति वाली 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी. इसका मतलब है कि यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी होगी. खरीदारों के पास दूसरी पंक्ति में स्टैंडर्ड बेंच सीट के बजाय आरामदायक कैप्टन सीटें चुनने का विकल्प भी हो सकता है, जिससे लंबी यात्राएं और भी आरामदायक हो जाएंगी. यह फीचर इसे बड़ी भारतीय फैमिली के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना सकता है.

इसकी रेंज कितनी हो सकती है, क्या यह 500 किमी पार करेगी?
रेंज किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है. Mahindra XEV 9S में भी उसी INGLO प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, और इसमें 59kWh और 79kWh के बैटरी पैक विकल्प मिल सकते हैं, जो XEV 9e से लिए गए हैं. हालांकि कंपनी ने आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह एसयूवी एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज देने में सक्षम होगी. अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बन जाएगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra XEV 9S EV

Trending news

'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस