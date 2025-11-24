Mahindra XEV 9S: भारत की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV इस दिन होगी लॉन्च, मिल सकती हैं ये खासियतें

Mahindra Xev 9s: भारत की प्रमुख वाहन निर्माता महिंद्रा (Mahindra) 27 नवंबर को औपचारिक रूप से अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह SUV देश की पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV होने का गौरव हासिल करेगी, जिससे यह भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में एक नया सेगमेंट बनाएगी.

फीचर्स और इंटीरियर

महिंद्रा XEV 9S को कई प्रीमियम और अत्याधुनिक फीचर्स से लैस किए जाने की उम्मीद है.

डिज़ाइन हाइलाइट्स: इसमें कनेक्टेड LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स), LED लाइट्स, और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है.

प्रीमियम केबिन: इंटीरियर में सीटों का खास स्टिचिंग पैटर्न देखने को मिलेगा. सीटों के शोल्डर एरिया पर सिल्वर प्लेटिंग दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देती है.

टेक्नोलॉजी और सुविधा: इसमें मेमोरी सीट्स, सॉफ्ट-टच मटेरियल का उपयोग, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

ऑडियो सिस्टम: उम्मीद है कि इसमें हरमन कार्डन (Harman Kardon) प्रीमियम साउंड सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) सपोर्ट जैसी उन्नत ऑडियो तकनीक भी मिलेगी.

बैटरी और रेंजबैटरी पैक: इस SUV में 79 kWh क्षमता का दमदार बैटरी पैक दिया जा सकता है.

रेंज: यह बड़ा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में बेहतरीन रेंज प्रदान करेगा. उम्मीद है कि इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 656 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा.

कीमत और मुकाबला

कीमत: महिंद्रा लॉन्च के समय ही इसकी सही कीमत की घोषणा करेगी. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि इस SUV को भारतीय बाज़ार में ₹20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

मुकाबला: 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में यह भारत की पहली गाड़ी होगी. लेकिन, इसका मुकाबला बाज़ार में आने वाली अन्य इलेक्ट्रिक SUVs, जैसे Kia Carens Clavis EV, Tata Harrier EV और जल्द ही लॉन्च होने वाली Tata Sierra EV से होगा.