Advertisement
trendingNow13019843
Hindi Newsऑटोमोबाइल

क्या कमाल कर पाएगी Mahindra XUV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी, एक मिनट में जानें रेंज, फीचर्स और कीमत

Mahindra XEV 9S: इसमें एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स, बूस्‍ट मोड, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, लेदर रैप इंटररियर, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या कमाल कर पाएगी Mahindra XUV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी, एक मिनट में जानें रेंज, फीचर्स और कीमत

Mahindra XEV 9S: Mahindra ने भारत में देश की पहली सात सीटों वाली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Mahindra XEV 9S को लॉन्‍च कर दिया है. इस एसयूवी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. ग्राहकों को इसमें कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसमें कौन सी बैटरी ऑफर की गई है और इसकी कीमत कितनी है इस बारे में चलिए आज जान लेते हैं. 

कैसे हैं फीचर्स
कंपनी की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है. इसमें एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स, बूस्‍ट मोड, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशल टर्न इंडीकेटर, लेदर रैप इंटररियर, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्लश डोर हैंडल, ड्यूल जोन ऑटो एसी, की-लैस एंट्री, विंडशील्‍ड के लिए ऑटो डिफॉगर, ट्रिपल स्‍क्रीन, 16 स्‍पीकर, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, एनएफसी कार्ड, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, कनेक्‍टिड फीचर्स, अमेजन एलेक्‍सा, सात एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्‍क ब्रेक, ड्राइवर ड्रॉजिनेस सिस्‍टम, टीपीएमएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कितनी दमदार बैटरी और मोटर
महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी में बैटरी के दो विकल्‍प दिए गए हैं. जिसमें 59 kWh और 79 kWh की क्षमता की बैटरी दी गई है. फास्‍ट चार्जर से एसयूवी को 20 मिनट में 20 से 80 फीसदी चार्ज किया जा सकता है. इसकी मोटर से इसे 180 किलोवाट की पावर मिलती है. साथ ही रीजनरेटिव तकनीक को भी दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी है कीमत
महिंद्रा की XEV 9S को भारतीय बाजार में 19.95 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 29.45 लाख रुपये है.

कब शुरू होगी डिलीवरी
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी 14 जनवरी 2026 से बुकिंग को शुरू किया जाएगा. इसके बाद एसयूवी की डिलीवरी को 23 जनवरी 2026 से शुरू कर दिया जाएगा.  

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra XEV 9S

Trending news

'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब