परदा उठा! Mahindra XEV 9S के वो तीन फीचर्स जो इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में मचाएंगे तहलका!

Mahindra XEV 9S: Mahindra & Mahindra अपनी आने वाली 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' (Born Electric) एसयूवी, XEV 9S को लेकर बाज़ार में एक के बाद एक सस्पेंस बनाए हुए है. यह एसयूवी ब्रांड की तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक पेशकश होगी और 27 नवंबर को इसका बहुप्रतीक्षित डेब्यू होने जा रहा है. कंपनी लगातार इस सेवन-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी की झलकियाँ दिखा रही है, जिससे ग्राहकों के बीच उत्सुकता चरम पर है. डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन सेटअप की पुष्टि के बाद, अब कंपनी ने केबिन के कुछ और प्रीमियम फीचर्स की पुष्टि करके सबको चौंका दिया है. ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने इस एसयूवी को केवल इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि लक्ज़री और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ संगम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है.

XEV 9S का इंटीरियर और ऑडियो सिस्टम कितना प्रीमियम होगा?

Mahindra XEV 9S के केबिन को डार्क थीम के साथ एक प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड लुक दिया गया है. इंटीरियर की लक्ज़री अपील को बढ़ाने के लिए, सीटों पर किनारों पर ख़ास स्टिचिंग (सिलाई) और कंधे के ब्लेड (शोल्डर ब्लेड) के क्षेत्र में एक सिल्वर प्लेट दी गई है. लेकिन केबिन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका ऑडियो सिस्टम होने वाला है. टीज़र से यह कन्फर्म हुआ है कि XEV 9S Harman Kardon का प्रीमियम साउंड सिस्टम से लैस होगी, जिसमें Dolby Atmos सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है. यह शानदार ऑडियो सेटअप पहले BE6 और XEV 9e में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जो यात्रियों को एक बेहतरीन और इमर्सिव साउंड अनुभव प्रदान करेगा. इसके अलावा, केबिन के कई हिस्सों पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का उपयोग किया गया है, जो स्पर्श में उच्च गुणवत्ता का अनुभव देता है.

क्या XEV 9S में ड्राइवर की सुविधा के लिए कोई ख़ास फीचर्स होंगे?

ड्राइविंग और पार्किंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, टीज़र में कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की झलक मिली है. बटन लेआउट से पता चलता है कि इसमें मेमोरी फंक्शन सीटों (Memory Function Seats) की सुविधा होगी, जिसका अर्थ है कि ड्राइवर अपनी पसंदीदा सीट पोजीशन को स्टोर करके रख सकता है और एक बटन दबाकर वापस पा सकता है. इसके अलावा, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होने का भी संकेत मिला है, जो पारंपरिक हैंडब्रेक की तुलना में अधिक सुविधाजनक और आधुनिक होता है. हालांकि, इसकी सीटिंग लेआउट अभी भी परदे के पीछे है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह 7-सीटर एसयूवी 2-3-2 लेआउट के साथ आ सकती है.

रेंज और अन्य तकनीक के मामले में यह कितनी दमदार होगी?

Mahindra XEV 9S में उम्मीद है कि वह अपने मौजूदा मॉडल XEV 9e के समान ही स्पेसिफिकेशन्स रखेगी, लेकिन इसमें बड़ी बैटरी का विकल्प मिल सकता है. जबकि XEV 9e में 59 kWh का बैटरी पैक है जो 542 किमी की रेंज देता है, XEV 9S में संभवतः 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा, जो एक बार फुल चार्ज करने पर 656 किमी की प्रभावशाली रेंज प्रदान कर सकता है. लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह रेंज बेहद शानदार होगी. इन कन्फर्म फीचर्स के अलावा, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग, रिमोट पार्किंग फंक्शनलिटी, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 क्षमताएं, और एक पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है, जो इसे टेक्नोलॉजी और सुविधा के मामले में एक सम्पूर्ण पैकेज बनाते हैं.