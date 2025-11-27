महिंद्रा XEV 9S या किआ कैरन्स क्लैविस EV: कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी है बेस्ट

Mahindra XEV 9S Vs Kia Carens Clavis EV: महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV, XEV 9S, लॉन्च करके किआ कैरन्स क्लैविस EV के साथ सीधा मुकाबला शुरू कर दिया है. XEV 9S छह वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹19.95 लाख है. ये दोनों मॉडल बड़े परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक 7-सीटर सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प प्रदान करते हैं. यह तुलना आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक 7-सीटर मॉडलों के बीच चुनाव करने में मदद करेगी.

बैटरी और परफॉर्मेंस का अंतर

दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी पैक के कई विकल्प मिलते हैं, लेकिन Mahindra XEV 9S बड़े बैटरी पैक प्रदान करती है. XEV 9S में तीन विकल्प हैं: 59 kWh, 70 kWh, और 79 kWh. ये बैटरी पैक क्रमशः 170 kW, 180 kW, और 210 kW की अधिकतम पावर देने में सक्षम हैं. इसके मुकाबले, किआ कैरन्स क्लैविस EV में 42 kWh और 51.4 kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं. 42 kWh पैक 99 kW की मोटर के साथ ARAI-प्रमाणित 404 किमी की रेंज देता है, जबकि बड़ा 51.4 kWh पैक 126 kW की मोटर के साथ 490 किमी की ARAI रेंज प्रदान करता है और दोनों 255 Nm का टॉर्क देते हैं.

महिंद्रा XEV 9S के प्रीमियम फीचर्स

फीचर्स के मामले में Mahindra XEV 9S काफी लक्ज़री और टेक्नोलॉजी-सेंट्रिक है. इसमें पावर्ड बॉस मोड, हवादार (ventilated) दूसरी रो की सीटें, रिक्लाइन और स्लाइडिंग एडजस्टमेंट, और गोपनीयता के लिए सनशेड्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. केबिन को शांत रखने के लिए एकॉस्टिक लैमिनेटेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. मनोरंजन के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम, तीन बड़ी स्क्रीन, 5G कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग, और स्मार्ट क्लाइमेट कैंप मोड जैसी आधुनिक सुविधाएँ मिलती हैं.

किआ कैरन्स क्लैविस EV की खसियतें

किआ कैरन्स क्लैविस EV अपने ICE सिबलिंग के डिजाइन और उपकरणों को आगे बढ़ाती है. इसमें इंफोटेनमेंट और ड्राइवर जानकारी को मर्ज करने वाला 26.62 इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले है, जो 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम के साथ जुड़ा है. केबिन को 64-रंगों की एम्बिएंट लाइटिंग, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, और प्रीमियम जाबरा कवर से सजाया गया है. आराम के लिए इसमें हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, AQI डिस्प्ले के साथ स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर, और डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

वेरिएंट्स और कीमत की तुलना

दोनों ही 7-सीटर EV छह-छह वेरिएंट्स में पेश की गई हैं, लेकिन किआ कैरन्स क्लैविस EV की शुरुआती कीमत काफी कम है. किआ कैरन्स क्लैविस EV की एक्स-शोरूम कीमत ₹17.99 लाख से शुरू होकर टॉप-एंड वेरिएंट के लिए ₹24.49 लाख तक जाती है. इसके मुकाबले, महिंद्रा XEV 9S ₹19.95 लाख (59 kWh) से शुरू होती है और इसके टॉप-एंड वेरिएंट 'पैक थ्री अबव' (79 kWh) की कीमत ₹29.45 लाख (एक्स-शोरूम) तक पहुँचती है.

किसे चुनें

संक्षेप में, किआ कैरन्स क्लैविस EV अधिक किफायती शुरुआती मूल्य और बेहतर ARAI-प्रमाणित रेंज (490 किमी) प्रदान करती है, जबकि XEV 9S उच्च पावर आउटपुट, बड़े बैटरी पैक (79 kWh तक), और बॉस मोड जैसी प्रीमियम, सेगमेंट-अग्रणी लक्ज़री सुविधाओं पर ज़ोर देती है. ग्राहकों को अपनी प्राथमिकता—बजट-अनुकूल रेंज और कीमत या बेहतर पावर और अधिक प्रीमियम फीचर्स—के आधार पर चुनाव करना होगा.