Mahindra XUV 3XO REVX A में मिलेगा डॉल्बी एटमॉस, बनी इस फीचर वाली 12 लाख से सस्ती एसयूवी
Advertisement
trendingNow12890563
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Mahindra XUV 3XO REVX A में मिलेगा डॉल्बी एटमॉस, बनी इस फीचर वाली 12 लाख से सस्ती एसयूवी

Mahindra XUV 3XO REVX A: महिंद्रा XUV 3XO REVX A के अलावा, डॉल्बी एटमॉस भारत में SUV के तीन और वेरिएंट AX5L, AX7 और AX7L में उपलब्ध होगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra XUV 3XO REVX A में मिलेगा डॉल्बी एटमॉस, बनी इस फीचर वाली 12 लाख से सस्ती एसयूवी

Mahindra XUV 3XO: महिंद्रा ने ऐलान कर दिया है कि डॉल्बी एटमॉस अब XUV 3XO REVX में छह-स्पीकर लेआउट के साथ पेश किया जाएगा. डॉल्बी एटमॉस के म्यूजिक सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जिसमें क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी डेप्थ के साथ एक्सपीरियंस की जा सकती है. ये एक बेहद ही प्रीमियम सेटअप है जो कम ही गाड़ियों में देखने को मिलता है. डॉल्बी एटमॉस, को बेहतरीन सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया था, जिससे एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. इस सेटअप से ड्राइवर और पैसेंजर्स को एक दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा. 

सभी वेरिएंट में उपलब्ध 

REVX A के अलावा, डॉल्बी एटमॉस XUV 3XO के AX5L, AX7 और AX7L वेरिएंट पर भी उपलब्ध होगा. यह सेटअप केबिन डिज़ाइन के हिसाब से ट्यून किए गए छह-स्पीकर सिस्टम का इस्तेमाल करता है. AX7L वेरिएंट में बेहतर बेस और साउंड डिटेलिंग के लिए एक सबवूफर भी होगा.

डॉल्बी एटमॉस इंटीग्रेशन वाले इन 4 वेरिएंट की डिलीवरी सितंबर के मध्य से शुरू होगी. XUV 3XO इंफोटेनमेंट सिस्टम में गाना का म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जिससे यूजर्स को चलते-फिरते डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक का सीधा एक्सेस मिलता है. BE 6, XEV 9e और Thar Roxx मॉडल के बाद, यह डॉल्बी एटमॉस से लैस महिंद्रा की गाड़ियों की सीरीज है.

महिंद्रा XUV 3XO के बारे में XUV 3XO को एक सब-4 मीटर SUV के रूप में पेश किया गया है जो हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा को टक्कर देगी. यह SUV तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है - 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल - जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं.

प्रमुख विशेषताओं में पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं. लॉन्च के बाद से, XUV 3XO ने सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत डिमांड दर्ज की है, और तेज़ी से महिंद्रा के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक बन गई है. कंपनी ने ज़बरदस्त बुकिंग और डिलीवरी की सूचना दी है, और यह मॉडल भारत में महिंद्रा की टोटल मंथली SUV सेल में बड़ा रोल प्ले करता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

mahindra xuv 3xo

Trending news

गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
;