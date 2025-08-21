Mahindra XUV 3XO REVX A में मिलेगा डॉल्बी एटमॉस, बनी इस फीचर वाली 12 लाख से सस्ती एसयूवी

Mahindra XUV 3XO: महिंद्रा ने ऐलान कर दिया है कि डॉल्बी एटमॉस अब XUV 3XO REVX में छह-स्पीकर लेआउट के साथ पेश किया जाएगा. डॉल्बी एटमॉस के म्यूजिक सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जिसमें क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी डेप्थ के साथ एक्सपीरियंस की जा सकती है. ये एक बेहद ही प्रीमियम सेटअप है जो कम ही गाड़ियों में देखने को मिलता है. डॉल्बी एटमॉस, को बेहतरीन सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया गया था, जिससे एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस लिया जा सकता है. इस सेटअप से ड्राइवर और पैसेंजर्स को एक दमदार म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा.

सभी वेरिएंट में उपलब्ध

REVX A के अलावा, डॉल्बी एटमॉस XUV 3XO के AX5L, AX7 और AX7L वेरिएंट पर भी उपलब्ध होगा. यह सेटअप केबिन डिज़ाइन के हिसाब से ट्यून किए गए छह-स्पीकर सिस्टम का इस्तेमाल करता है. AX7L वेरिएंट में बेहतर बेस और साउंड डिटेलिंग के लिए एक सबवूफर भी होगा.

डॉल्बी एटमॉस इंटीग्रेशन वाले इन 4 वेरिएंट की डिलीवरी सितंबर के मध्य से शुरू होगी. XUV 3XO इंफोटेनमेंट सिस्टम में गाना का म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जिससे यूजर्स को चलते-फिरते डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक का सीधा एक्सेस मिलता है. BE 6, XEV 9e और Thar Roxx मॉडल के बाद, यह डॉल्बी एटमॉस से लैस महिंद्रा की गाड़ियों की सीरीज है.

महिंद्रा XUV 3XO के बारे में XUV 3XO को एक सब-4 मीटर SUV के रूप में पेश किया गया है जो हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा को टक्कर देगी. यह SUV तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है - 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर TGDi टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल - जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं.

प्रमुख विशेषताओं में पैनोरमिक सनरूफ, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं. लॉन्च के बाद से, XUV 3XO ने सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत डिमांड दर्ज की है, और तेज़ी से महिंद्रा के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक बन गई है. कंपनी ने ज़बरदस्त बुकिंग और डिलीवरी की सूचना दी है, और यह मॉडल भारत में महिंद्रा की टोटल मंथली SUV सेल में बड़ा रोल प्ले करता है.