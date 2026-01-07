Mahindra XUV 7XO का धमाका: 13.66 लाख की शुरुआती कीमत, लग्जरी फीचर्स की है भरमार

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित SUV, Mahindra XUV 7XO को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपये तय की गई है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 24.92 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी ने इसे कुल आठ अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें ग्राहकों को पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और ऑटोमैटिक के साथ-साथ AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) के ऑप्शन भी मिलेंगे.

डिलीवरी और टेस्ट ड्राइव का शेड्यूल

महिंद्रा ने इस कार की बुकिंग दिसंबर 2025 के मध्य में ही शुरू कर दी थी. जो ग्राहक इस नई SUV का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए 8 जनवरी 2026 से टेस्ट ड्राइव उपलब्ध होगी. डिलीवरी की बात करें तो AX7, AX7T और AX7L जैसे हाई-एंड वेरिएंट्स की डिलीवरी 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि बेस वेरिएंट्स जैसे AX, AX3 और AX5 के लिए ग्राहकों को अप्रैल 2026 तक का इंतजार करना होगा.

आकर्षक एक्सटीरियर और नया डिजाइन

नई XUV 7XO के बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. इसके फ्रंट में बूमरैंग शेप वाली LED DRLs और नई डिजाइन की फ्रंट ग्रिल दी गई है जो इसे पहले से ज्यादा आक्रामक लुक देती है. पीछे की तरफ हेक्सागोनल डिजाइन वाली नई टेल-लाइट्स और साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स इसे एक फ्रेश और प्रीमियम एहसास कराते हैं.

इंटीरियर: ट्रिपल स्क्रीन और फ्यूचरिस्टिक केबिन

कार के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल गया है. इसमें सेगमेंट-फर्स्ट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग से 12.3-इंच की स्क्रीन शामिल है. साथ ही, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और टच-बेस्ड AC कंट्रोल पैनल इसके केबिन को काफी हाई-टेक बनाते हैं.

लग्जरी फीचर्स की भरमार

आराम और सुविधा के लिए महिंद्रा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है. XUV 7XO में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैसेंजर के लिए 'बॉस मोड' दिया गया है. संगीत प्रेमियों के लिए इसमें 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम है जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम इंटीरियर थीम इसे एक लग्जरी विला जैसा अहसास देते हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और 5-स्टार रेटिंग का दावा

सुरक्षा के मामले में महिंद्रा ने Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ 7 एयरबैग और 540-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया है. इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि इसे Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है, जो ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करेगा.

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस ऑप्शन

इंजन के मोर्चे पर कंपनी ने अपने भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (200 PS) और 2.2-लीटर डीजल इंजन (185 PS) को बरकरार रखा है. दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए डीजल इंजन के साथ AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन भी ऊंचे वेरिएंट्स में उपलब्ध कराया गया है.

वेरिएंट्स और कीमत

महिंद्रा ने स्पष्ट किया है कि ये कीमतें शुरुआती 40,000 ग्राहकों के लिए ही लागू होंगी. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुनने पर 1.45 लाख रुपये और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) के लिए 2.45 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन ों के साथ यह कार टाटा सफारी जैसी दिग्गज एसयूवी को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.