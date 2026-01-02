Mahindra XUV 7XO करेगी भारतीय सड़कों पर राज, जानें इस बार क्यों होगी खास

Mahindra XUV 7XO is set for launch: महिंद्रा के फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है! कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी Mahindra XUV 7XO को अगले हफ्ते, यानी 5 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है. सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर्स ने पहले ही कार लवर्स के बीच क्यूरियॉसिटी पैदा कर दी है. यह एसयूवी अपने सेगमेंट में नए स्टैंडर्ड सेट करने के इरादे से बाजार में एंट्री करने को तैयार है.

ट्रिपल स्क्रीन और 540 डिग्री कैमरा

XUV 7XO के केबिन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें सबसे खास आकर्षण फ्रंट में दी गई ट्रिपल स्क्रीन और एड्रेनॉक्स (Adrenox) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है. सुरक्षा और सुविधा के लिए इसमें 540-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, रियर सीट पैसेंजर्स के लिए अलग से स्क्रीन और मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया है.

हरमन कार्डन ऑडियो और सनरूफ

महिंद्रा ने इस बार लग्जरी पर खास ध्यान दिया है. गाड़ी के अंदर आपको प्रीमियम Harman Kardon का सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा, जो आपके सफर को एक म्यूजिक कंसर्ट जैसा बना देगा. इसके अलावा, इसमें एक बड़ी सनरूफ और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी शामिल हैं, जो स्टाइल के साथ-साथ सुरक्षा को भी पुख्ता करते हैं.

पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन

इंजन के मामले में महिंद्रा हमेशा से ही पावरफुल रही है. XUV 7XO में आपको 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा. रफ्तार और कंट्रोल के शौकीनों के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (गियरबॉक्स) दोनों की सुविधा दी जाएगी, जो हर तरह के रास्तों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगी.

महज ₹21,000 में करें बुक

अगर आप भी इस एसयूवी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो देर न करें. महिद्रा ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. आप मात्र ₹21,000 के टोकन अमाउंट देकर इसे ऑनलाइन या अपने नजदीकी डीलरशिप पर बुक कर सकते हैं. हालांकि कीमतों का आधिकारिक खुलासा 5 जनवरी को होगा, लेकिन माना जा रहा है कि यह अपने फीचर्स के हिसाब से काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च की जाएगी.