लॉन्च से पहले शुरू हुई Mahindra XUV 7XO की बुकिंग, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

Mahindra XUV 7XO: Mahindra ने पुष्टि की है कि XUV 7XO को भारत में औपचारिक रूप से 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इस लॉन्च के साथ, यह एसयूवी भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:51 AM IST
Mahindra XUV 7XO: भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Mahindra जल्द ही अपनी नई SUV, Mahindra XUV 7XO को बाजार में उतारेगी. कंपनी ने इस बहुप्रतीक्षित SUV के लॉन्च से पहले ही इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. इच्छुक ग्राहक डीलरशिप और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग करा सकते हैं. इस एसयूवी को बुक करने के लिए ग्राहकों को 21,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी.

दमदार फीचर्स से लैस होगी XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO को कई बेहतरीन और आधुनिक फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा. इसमें प्रीमियम इंटीरियर, एक पैनोरमिक सनरूफ, और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, इसमें हरमन ऑडियो सिस्टम, एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, और 360 डिग्री कैमरा जैसे तकनीक-आधारित फीचर्स भी दिए जाएंगे. सुरक्षा के लिए, एसयूवी में एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग, और आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स मौजूद होंगे.

पेट्रोल और डीज़ल इंजन के विकल्प
नई XUV 7XO में ग्राहकों को पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के इंजन के विकल्प मिलेंगे. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर टर्बो डीज़ल इंजन का विकल्प दिया जा सकता है, जो दमदार प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा. ट्रांसमिशन विकल्पों की बात करें तो, इसमें छह-स्पीड मैनुअल और छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलने की संभावना है.

लॉन्च की तारीख
Mahindra ने पुष्टि की है कि XUV 7XO को भारत में औपचारिक रूप से 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इस लॉन्च के साथ, यह एसयूवी भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी.

इन एसयूवी से होगा सीधा मुकाबला
लॉन्च के बाद, Mahindra XUV 7XO का सीधा मुकाबला सेगमेंट की अन्य लोकप्रिय एसयूवी जैसे MG Hector, Tata Sierra, Tata Safari, Hyundai Creta, Honda Elevate, और Kia Seltos से होगा. अपने दमदार फीचर्स, शक्तिशाली इंजन विकल्प और आधुनिक तकनीक के साथ, यह एसयूवी इस प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का लक्ष्य रखेगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra XUV 7XO

