लॉन्च से पहले दिखी Mahindra XUV 7XO टॉप मॉडल की झलक, जानें क्या होगा खास

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा इस बार अपनी SUV को और भी लग्जरी बनाने जा रही है. इसमें एक नया टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट 'AX9L' जोड़ा जाएगा. टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से पता चला है कि इसके केबिन में बेज और ब्राउन (Beige-Brown) रंग का डुअल-टोन फिनिश दिया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:00 PM IST
Mahindra XUV 7XO: 5 जनवरी को होगा बड़ा धमाका महिंद्रा अपनी सबसे लोकप्रिय SUV, XUV700 को एक नए अवतार और नए नाम के साथ पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी 5 जनवरी 2026 को नई Mahindra XUV 7XO का ग्लोबल प्रीमियर (दुनिया के सामने पहली बार पेश) करेगी. हाल ही में इस SUV के टॉप-एंड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके नए फीचर्स और डिजाइन को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई हैं.

नया टॉप मॉडल 'AX9L' और प्रीमियम लुक
महिंद्रा इस बार अपनी SUV को और भी लग्जरी बनाने जा रही है. इसमें एक नया टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट 'AX9L' जोड़ा जाएगा. टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से पता चला है कि इसके केबिन में बेज और ब्राउन (Beige-Brown) रंग का डुअल-टोन फिनिश दिया गया है, जो कार के अंदरूनी हिस्से को काफी प्रीमियम और आलीशान लुक देता है. इसके डैशबोर्ड और सीटों पर इस्तेमाल किए गए नए रंगों से यह पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी और लग्जरी महसूस होती है.

3-स्क्रीन डैशबोर्ड
XUV 7XO के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसका डैशबोर्ड है. अब इसमें तीन डिजिटल स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी, जिसमें पैसेंजर साइड के लिए भी एक अलग टचस्क्रीन होगी. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले का साइज भी बढ़ाकर 12.3 इंच कर दिया गया है. साथ ही, इसमें दो-स्पोक वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसके बीच में महिंद्रा का चमकता हुआ (Illuminated) लोगो लगा होगा.

हाई-टेक फीचर्स
फीचर्स के मामले में यह SUV किसी लग्जरी कार से कम नहीं होगी. इसमें 16 स्पीकर्स वाला हरमन कार्डन (Harman Kardon) साउंड सिस्टम मिलेगा, जो डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है. इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS (सुरक्षा तकनीक), ऑटो-डििमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक बॉस मोड और पीछे की खिड़कियों के लिए सन ब्लाइंड्स जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे.

दमदार इंजन और परफॉरमेंस
इंजन की बात करें तो उम्मीद है कि XUV 7XO में मौजूदा मॉडल वाले ही भरोसेमंद इंजन मिलेंगे. इसमें 2.2-लीटर mHawk टर्बो डीजल और 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प बना रहेगा. ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स चुनने की सुविधा मिलेगी. अपनी पावर और नई तकनीक के साथ यह SUV बाजार में मौजूद प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने वाली है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra XUV 7XO

