Mahindra XUV 7XO को इतना ज्यादा खरीद रहे ग्राहक कि बढ़ाना पड़ा वेटिंग पीरियड, जानें कितना रुकना पड़ेगा

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा की पॉपुलर एसयूवी XUV 7XO की डिमांड 2026 में भी आसमान छू रही है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के कारण इस गाड़ी को खरीदने वालों की कतार बहुत लंबी है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इसके अलग-अलग वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर पूरे एक साल तक पहुंच गया है. चाहे पेट्रोल मॉडल हो या डीजल, ग्राहकों को अपनी पसंदीदा एसयूवी घर लाने के लिए काफी साबर रखना होगा.

बेस वेरिएंट AX पर सबसे ज्यादा मारामारी

XUV 7XO का एंट्री-लेवल वेरिएंट AX इस समय सबसे लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना कर रहा है. ₹12.79 लाख की शुरुआती कीमत और शानदार फीचर्स के कारण बजट खरीदारों के बीच इसकी मांग सबसे ज्यादा है. यदि आप AX पेट्रोल या डीजल का मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) मॉडल बुक करते हैं, तो आपको डिलीवरी के लिए 12 महीने यानी पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है.

AX3 वेरिएंट का हाल

AX3 वेरिएंट उन लोगों की पसंद है जो बेस मॉडल से थोड़ा ऊपर और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसे एक संतुलित और 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प माना जाता है. हालांकि यहाँ वेटिंग पीरियड बेस मॉडल की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा है. AX3 के पेट्रोल और डीजल (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) मॉडलों पर फिलहाल 5 महीने की वेटिंग चल रही है.

मिड-स्पेक AX5 वेरिएंट के लिए डिलीवरी टाइम

XUV 7XO लाइनअप में AX5 सबसे लोकप्रिय मिड-स्पेक वेरिएंट माना जाता है. इसमें ADAS को छोड़कर लगभग वे सभी फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में होती है. परिवारों की पहली पसंद होने के कारण इस पर भी दबाव बना हुआ है. AX5 के सभी पेट्रोल और डीजल (MT/AT) वेरिएंट्स की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को करीब 5 महीने का इंतजार करना होगा.

टॉप-एंड AX7 वेरिएंट की सबसे तेज डिलीवरी

हैरानी की बात यह है कि टॉप-स्पेक AX7 वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड अन्य मॉडलों की तुलना में काफी कम है. महिंद्रा ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि वे प्रीमियम AX7 ट्रिम्स की डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. AX7 पेट्रोल (MT/AT) के लिए केवल 4 हफ्ते और डीजल (MT/AT) के लिए करीब 6 हफ्ते का समय लग रहा है. जो लोग जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है.

लक्जरी पैक (AX7L) और AWD मॉडल की स्थिति

अगर आप ज्यादा फीचर्स वाला AX7L (Luxury Pack) या AWD (All Wheel Drive) मॉडल चुनते हैं, तो समय सीमा थोड़ी बदल जाती है. AX7L पेट्रोल ऑटोमैटिक पर 4 महीने की वेटिंग है, जबकि इसी के डीजल वेरिएंट्स के लिए 6 महीने तक का समय लग सकता है. वहीं, एडवेंचर के शौकीनों के लिए AX7 AWD मॉडल मात्र 4 हफ्तों के भीतर उपलब्ध हो सकता है.