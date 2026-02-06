Advertisement
trendingNow13099707
Hindi NewsऑटोमोबाइलMahindra XUV 7XO को इतना ज्यादा खरीद रहे ग्राहक कि बढ़ाना पड़ा वेटिंग पीरियड, जानें कितना रुकना पड़ेगा

Mahindra XUV 7XO को इतना ज्यादा खरीद रहे ग्राहक कि बढ़ाना पड़ा वेटिंग पीरियड, जानें कितना रुकना पड़ेगा

Mahindra XUV 7XO Demand: AX3 वेरिएंट उन लोगों की पसंद है जो बेस मॉडल से थोड़ा ऊपर और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसे एक संतुलित और 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प माना जाता है. हालांकि यहाँ वेटिंग पीरियड बेस मॉडल की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahindra XUV 7XO को इतना ज्यादा खरीद रहे ग्राहक कि बढ़ाना पड़ा वेटिंग पीरियड, जानें कितना रुकना पड़ेगा

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा की पॉपुलर एसयूवी XUV 7XO की डिमांड 2026 में भी आसमान छू रही है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के कारण इस गाड़ी को खरीदने वालों की कतार बहुत लंबी है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इसके अलग-अलग वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर पूरे एक साल तक पहुंच गया है. चाहे पेट्रोल मॉडल हो या डीजल, ग्राहकों को अपनी पसंदीदा एसयूवी घर लाने के लिए काफी साबर रखना होगा.

बेस वेरिएंट AX पर सबसे ज्यादा मारामारी
XUV 7XO का एंट्री-लेवल वेरिएंट AX इस समय सबसे लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना कर रहा है. ₹12.79 लाख की शुरुआती कीमत और शानदार फीचर्स के कारण बजट खरीदारों के बीच इसकी मांग सबसे ज्यादा है. यदि आप AX पेट्रोल या डीजल का मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) मॉडल बुक करते हैं, तो आपको डिलीवरी के लिए 12 महीने यानी पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है.

AX3 वेरिएंट का हाल
AX3 वेरिएंट उन लोगों की पसंद है जो बेस मॉडल से थोड़ा ऊपर और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसे एक संतुलित और 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प माना जाता है. हालांकि यहाँ वेटिंग पीरियड बेस मॉडल की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा है. AX3 के पेट्रोल और डीजल (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) मॉडलों पर फिलहाल 5 महीने की वेटिंग चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिड-स्पेक AX5 वेरिएंट के लिए डिलीवरी टाइम
XUV 7XO लाइनअप में AX5 सबसे लोकप्रिय मिड-स्पेक वेरिएंट माना जाता है. इसमें ADAS को छोड़कर लगभग वे सभी फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में होती है. परिवारों की पहली पसंद होने के कारण इस पर भी दबाव बना हुआ है. AX5 के सभी पेट्रोल और डीजल (MT/AT) वेरिएंट्स की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को करीब 5 महीने का इंतजार करना होगा.

टॉप-एंड AX7 वेरिएंट की सबसे तेज डिलीवरी
हैरानी की बात यह है कि टॉप-स्पेक AX7 वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड अन्य मॉडलों की तुलना में काफी कम है. महिंद्रा ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि वे प्रीमियम AX7 ट्रिम्स की डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. AX7 पेट्रोल (MT/AT) के लिए केवल 4 हफ्ते और डीजल (MT/AT) के लिए करीब 6 हफ्ते का समय लग रहा है. जो लोग जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है.

लक्जरी पैक (AX7L) और AWD मॉडल की स्थिति
अगर आप ज्यादा फीचर्स वाला AX7L (Luxury Pack) या AWD (All Wheel Drive) मॉडल चुनते हैं, तो समय सीमा थोड़ी बदल जाती है. AX7L पेट्रोल ऑटोमैटिक पर 4 महीने की वेटिंग है, जबकि इसी के डीजल वेरिएंट्स के लिए 6 महीने तक का समय लग सकता है. वहीं, एडवेंचर के शौकीनों के लिए AX7 AWD मॉडल मात्र 4 हफ्तों के भीतर उपलब्ध हो सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Mahindra XUV 7XO

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना