महिंद्रा XUV3XO EV भारत में लॉन्च: 13.89 लाख की कीमत और पैनोरमिक सनरूफ के साथ टाटा पंच EV को देगी टक्कर

XUV3XO EV: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV का इलेक्ट्रिक अवतार, Mahindra XUV3XO EV भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये रखी गई है. यह कार उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो शहर में चलाने के लिए एक प्रीमियम, फीचर-लोडेड और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं. कंपनी ने इसे दो मुख्य वेरिएंट्स—AX5 और AX7L में पेश किया है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे आधुनिक फीचर्स से लैस हैं.

वेरिएंट्स और कीमत

XUV3XO EV को कंपनी ने बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च किया है. इसके बेस वेरिएंट AX5 की कीमत 13.89 लाख रुपये है, जबकि टॉप-एंड वेरिएंट AX7L की कीमत 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. बाजार में मौजूद अन्य इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में यह कीमत काफी आकर्षक मानी जा रही है. महिंद्रा की इस नई EV की डिलीवरी 23 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है, जिसके लिए ग्राहकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

दमदार रेंज और बैटरी परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 39.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह SUV सिंगल चार्ज में 285 किमी की 'रियल-वर्ल्ड' रेंज (AC ऑन के साथ) देगी, जबकि MIDC साइकिल के तहत इसकी रेंज 456 किमी तक जा सकती है. इसकी मोटर 150 PS की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिससे यह मात्र 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

चार्जिंग क्षमता और ड्राइविंग मोड्स

XUV3XO EV चार्जिंग के मामले में भी काफी तेज है. 50 kW के DC फास्ट चार्जर से यह केवल 50 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है. घर पर चार्ज करने के लिए 7.2 kW का AC चार्जर इसे 6.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है. इसमें ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तीन मोड्स—Fun, Fast और Fearless दिए गए हैं, जिन्हें ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है.

सेगमेंट-फर्स्ट पैनोरमिक 'स्काय-रूफ'

इस इलेक्ट्रिक SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका पैनोरमिक स्काय-रूफ है, जो इस सेगमेंट की किसी भी अन्य कार में पहली बार देखने को मिल रहा है. इसके अलावा, इंटीरियर को काफी प्रीमियम रखा गया है जिसमें सॉफ्ट-टच प्लास्टिक और लेदरेट सीटों का इस्तेमाल किया गया है. केबिन के भीतर 10.25-इंच की दो स्क्रीन दी गई हैं—एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए.

हाई-टेक फीचर्स और साउंड सिस्टम

मनोरंजन और कनेक्टिविटी के लिए इसमें 7-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम दिया गया है जो Dolby Atmos को सपोर्ट करता है. कार में Adrenox कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के जरिए 80 से ज्यादा फीचर्स और बिल्ट-इन Alexa की सुविधा मिलती है. इसके अलावा, इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 65W का USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं.

लेवल-2 ADAS और सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा के मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है. XUV3XO EV के टॉप वेरिएंट में लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है. इसके अलावा, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं. टॉप मॉडल में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की सुविधा भी दी गई है.

लंबी वारंटी और ग्राहक भरोसा

महिंद्रा ने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए बैटरी और मोटर पर 8 साल या 1.6 लाख किमी की लंबी वारंटी की घोषणा की है. वहीं, पूरी गाड़ी पर 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है. अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और आधुनिक तकनीक के साथ, XUV3XO EV सीधे तौर पर टाटा पंच EV और नेक्सॉन EV के लोअर वेरिएंट्स को कड़ी चुनौती देती नजर आएगी.