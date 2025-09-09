धमाका करने आ रही Mahindra XUV700 और Thar Facelift, जल्द होगी लॉन्चिंग

Upcoming Mahindra SUVs: महिंद्रा की लोकप्रिय XUV700 और थार (3-डोर) SUVs 2026 की शुरुआत में बड़े मिड-लाइफ अपडेट के लिए तैयार हैं. दोनों SUVs के इंटीरियर और एक्सटीरियर में बड़े बदलाव होंगे, जबकि उनके मौजूदा इंजन ऑप्शन बरकरार रहेंगे. चलिए जानते हैं कि दोनों अपकमिंग अपडेटेड एसयूवीज में क्या कुछ खासियतें देखने को मिलने वाली हैं.

2026 महिंद्रा XUV700

अपडेटेड महिंद्रा XUV700 की आधिकारिक जानकारी इसके लॉन्च के करीब ही सामने आएगी, लेकिन स्पाई इमेज और वीडियो में इसके स्टाइलिंग में बदलाव और फीचर अपग्रेड की कुछ जानकारी पहले ही मिल चुकी है. इस SUV का डिज़ाइन INGLO-आधारित XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV से प्रेरित होगा, जिसमें ज़्यादा तिरछी वर्टिकल स्लैट्स वाली नई फ्रंट ग्रिल, नए सिग्नेचर LED DRLs, नए ट्विन-पॉड LED हेडलैंप और एक संशोधित निचला हिस्सा शामिल है.

2025 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट का मुख्य आकर्षण XEV 9e जैसा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा. इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी हो सकती है. अपडेटेड XUV700 में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन लगे रहेंगे, जो 200 PS (380Nm) और 155 PS (360Nm) की अधिकतम पावर जेनरेट करेंगे.

2026 महिंद्रा थार

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के लॉन्च में किन्हीं वजहों से देरी हो गई है. पहले इसे सितंबर 2025 के आखिर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसके दिवाली के आसपास और उसके कुछ महीनों बाद शोरूम में आने की उम्मीद है. यह एसयूवी अपने 5-डोर मॉडल - थार रॉक्स से कई डिज़ाइन एलीमेंट्स और फीचर्स शेयर करेगी.

2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेटेस्ट UI पर चलने वाला एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलने की संभावना है. एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, रियर डिस्क ब्रेक और लेवल 2 ADAS सूट जैसे फीचर्स भी थार रॉक्स से लिए जा सकते हैं.

पावर के लिए, अपडेटेड थार में 152 बीएचपी, 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 119 बीएचपी, 1.5 लीटर डीजल और 130 बीएचपी, 2.2 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा. यह एसयूवी RWD और 4WD दोनों सिस्टम के साथ आएगी.