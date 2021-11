इस SUV में करेंगे यात्रा, तो मौत का खतरा होगा बेहद कम, भारत की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल

महिंद्रा एंड महिंद्रा की हालिया लॉन्च XUV700 ना सिर्फ बिक्री के मामले में कंपनी के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी कार ने निराश नहीं किया है. नई SUV का हाल में एनकैप ने क्रैश टैस्ट किया है जिसमें XUV700 को सुरक्षा के लिए पूरे 5 सितारे मिले हैं. भारत की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल हुई महिंद्रा की नई SUV की इस रेटिंग को लेकर महिंद्रा ग्रूप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कार को तैयार करने वाले डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स को बधाई दी है.

And now I rise and applaud our designers & engineers for having the audacity to create a car that is second to none in the world. A car which puts the safety of its passengers second to nothing else… Thank you for your big dreams… https://t.co/PxBM5iBiX2

— anand mahindra (@anandmahindra) November 10, 2021