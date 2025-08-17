XUV700: जबरदस्त पावर, टॉप क्लास सेफ्टी और फैमिली के लिए परफेक्ट SUV, जानें फीचर्स और माइलेज

Mahindra XUV700: महिंद्रा देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की लिस्ट में शुमार है. महिंद्रा ने हाल में अपनी 4 गाड़ियों से पर्दा उठाया है. कंपनी इन गाड़ियों को विजन सीरीज पर पेश करने वाली है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन कंपनी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. महिंद्रा ने XUV700 की 3 लाख यूनिट्स की बिक्री कर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कंपनी ने इस कार में काफी प्रीमियम फीचर्स दिए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

XUV700 के फीचर्स

XUV700 में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो इसे सबसे ज्यादा प्रीमियम लुक लेता है. कंपनी इस कार में 7 एयरबैग्स, 10.25-इंच का डुअल HD सुपर स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ADAS, ABS, EBD, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Global NCAP में XUV700 को 5 स्टार रेटिंग दी गई है. इस कार में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं.

XUV700 का इंजन और माइलेज

महिंद्रा की XUV700 में आपको दो प्रकार का इंजन दिया जाता है. पहला 2.0Lका टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 197 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. वहीं XUV700 में दूसरा इंजन 2.2L mHawk डीजल इंजन मिलता है, जो 182 bhp का पावर और 420 Nm टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने इस कार को ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का साथ भी भारतीय बाजार में पेश किया है. माइलेज की बात करें तो XUV700 पेट्रोल में 11 kmpl का माइलेज देती वहीं डीजल वेरिएंट 18.5 kmpl का शानदार माइलेज ऑफर करती है.

XUV700 की कितनी है कीमत

आप अगर एक फैमली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो XUV700 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस कार को खरीदने के बाद आपको सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं होगी. XUV700 का एक्स-शोरूम) कीमत 14.49-25.14 लाख रुपये तक है.