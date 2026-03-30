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Hindi Newsऑटोमोबाइलअप्रैल 2026 में मचेगा तहलका: बाजार में उतरने वाली हैं ये 5 धाकड़ कारें, देखें पूरी लिस्ट!

अप्रैल 2026 में मचेगा तहलका: बाजार में उतरने वाली हैं ये 5 धाकड़ कारें, देखें पूरी लिस्ट!

Upcoming Cars in April Month: अगर आप आने वाले कुछ दिनों में एक नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल का महीना बेहतरीन साबित होने वाला है क्योंकि इस महीने कुछ बेहतरीन कारें लॉन्च होने जा रही हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:06 AM IST
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बाजार में उतरने वाली हैं ये 5 धाकड़ कारें. फोटो क्रेडिट: mgmotor.co.in
बाजार में उतरने वाली हैं ये 5 धाकड़ कारें. फोटो क्रेडिट: mgmotor.co.in

Upcoming Cars in April Month: अप्रैल का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बेहद खास है क्योंकि मार्केट में कई नई कारों की एंट्री होने जा रही है. इन कारों में अपडेटेड SUVs से लेकर लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान तक शामिल हैं. ये कारें हाईटेक फीचर्स के साथ ही बेहतरीन कम्फर्ट ऑफर करने के लिए तैयार की गई हैं. 

आपको बता दें कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियां अपने सबसे बेहतरीन मॉडल्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं. आइए नजर डालते हैं अप्रैल में लॉन्च होने वाली उन 5 बड़ी कारों पर, जिनका ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है.

(यह भी पढ़ें: हनुमान जयंती पर गदर मचाने आ रहा Suzuki का नया बर्गमैन स्कूटर, कंपनी ने दिखाई झलक)

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1. Volkswagen Taigun Facelift

फॉक्सवैगन अपनी लोकप्रिय एसयूवी Taigun का फेसलिफ्ट मॉडल 9 अप्रैल 2026 को पेश करने जा रही है. इस नए मॉडल में बाहरी डिजाइन में मामूली बदलाव और केबिन के अंदर कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें पहले की तरह ही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलेंगे. माना जा रहा है कि नई टाइगुन को पहले से अधिक स्पोर्टी और फीचर-लोडेड बनाया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में कड़ी चुनौती पेश करेगी.

2. Mercedes-Benz CLA EV

लग्जरी कारों की शौकीनों के लिए मर्सिडीज-बेंज अपनी CLA EV की कीमतों का एलान अप्रैल में करने वाली है. यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 792 किमी (WLTP) तक की अविश्वसनीय रेंज का दावा करती है. इसमें 85 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो न केवल बेहतरीन परफॉरमेंस देता है बल्कि लंबी दूरी के सफर को भी आसान बनाता है. मर्सिडीज की यह इलेक्ट्रिक सेडान सीधे तौर पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी.

3. Toyota Urban Cruiser Ebella

टोयोटा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Urban Cruiser Ebella को अप्रैल में बिक्री के लिए उपलब्ध करा सकती है. यह मारुति सुजुकी की 'e Vitara' पर आधारित है और इसमें 49 kWh और 61 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलेंगे. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज होने पर 543 किमी तक चल सकती है. इसे टू-व्हील ड्राइव (2WD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD), दोनों विकल्पों में पेश किया जाएगा, जो इसे हर तरह के रास्तों के लिए सक्षम बनाता है.

4. MG Majestor

MG मोटर्स अपनी शानदार एसयूवी ग्लोस्टर के सक्सेसर के रूप में Majestor को लॉन्च करने के लिए तैयार है. इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी मई से शुरू होगी. इसमें 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन लगा है जो 216 hp की भारी पावर जनरेट करता है. नए अलॉय व्हील्स, शानदार इंटीरियर और रिडिजाइन किया गया फ्रंट लुक इसे अपनी श्रेणी की सबसे प्रीमियम एसयूवी में से एक बनाता है.

(यह भी पढ़ें: सावधान! 1 अप्रैल से कार खरीदना और चलाना होगा महंगा: बजट बिगाड़ने आ रहे हैं ये 4 बड़े बदलाव)

5. Nissan Tekton

निसान अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Tekton के साथ बाजार में दोबारा मजबूती से उतर रही है. यह कार निसान टेरानो की जगह लेगी और काफी हद तक नई रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसका डिजाइन निसान पेट्रोल से इन्सपायर है, जो इसे काफी मस्कुलर और शार्प लुक देता है. शुरुआत में इसे 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उतारा जाएगा, जबकि इसका हाइब्रिड मॉडल अगले साल आने की उम्मीद है. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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