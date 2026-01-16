हुंडई और पोर्श समेत 4 कंपनियों ने 3.44 लाख कारें वापस बुलाईं, जानें क्या है खराबी

Car Recall: दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की है कि हुंडई मोटर, पोर्श और मर्सिडीज-बेंज सहित चार प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां देश में अपने 3.40 लाख से अधिक वाहनों को वापस (रिकॉल) बुला रही हैं. यह स्वैच्छिक रिकॉल विभिन्न मॉडलों में पाए गए तकनीकी खराबी और पार्ट्स की खराबी को ठीक करने के लिए किया गया है.

क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉल किए गए कुल 3,44,073 वाहनों में 74 अलग-अलग मॉडल शामिल हैं. इनमें हुंडई मोटर और किआ कॉर्पोरेशन के अलावा मर्सिडीज-बेंज कोरिया और पोर्श कोरिया जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इन कमियों को दूर करना अनिवार्य है.

ये हैं दिक्कतें

दिक्कतों की बात करें तो हुंडई की कॉम्पैक्ट कार 'अवांटे' (Avante) के ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी पाई गई है. वहीं, मर्सिडीज-बेंज की E200 सेडान के इंफोटेनमेंट कंट्रोल सिस्टम में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं देखी गई हैं. लग्जरी SUV सेगमेंट में पोर्श केयेन (Cayenne) के सराउन्ड-व्यू कैमरा सिस्टम में खराबी की रिपोर्ट मिली है, जिसे इस रिकॉल के जरिए सुधारा जाएगा.

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए सरकार ने जांच की प्रक्रिया को सरल बनाया है. प्रभावित वाहनों के मालिक सरकारी वेबसाइट www.car.go.kr पर जाकर या हेल्पलाइन नंबर 080-357-2500 पर कॉल करके यह चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी कार भी इस रिकॉल का हिस्सा है. कंपनियों द्वारा इन खराबियों को नि:शुल्क ठीक किया जाएगा.

यह पहली बार नहीं है जब कोरियाई बाजार में इतने बड़े पैमाने पर रिकॉल हुआ है. इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी हुंडई, फोर्ड और स्टेलेंटिस सहित पांच कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से लगभग 40,000 वाहन वापस बुलाए थे. उस समय हुंडई 'पैलिसैड' के हुड लैच और जीप 'रैंगलर' के एंटीना केबल में खराबी की समस्या सामने आई थी.

लगातार हो रहे इन रिकॉल अभियानों से पता चलता है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अब गुणवत्ता और यात्री सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गई हैं. दक्षिण कोरियाई मंत्रालय का कहना है कि वे वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी नियमित रूप से तकनीकी निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई जारी रखेंगे.