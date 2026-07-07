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भारत में बदली Car खरीदारों की पसंद! जून में CNG, Hybrid और EV कार खरीदारों ने लिया ऐसा फैसला, टूट गए सारे रिकॉर्ड

June Car Sales Record: अभी तक भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल-डीजल कारों का दबदबा रहा है. लेकिन बीते महीने जून में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जून में कार खरीदारों ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार 40% से ज्यादा CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदकर सबको चौंका दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:22 AM IST
भारत में बदली Car खरीदारों की पसंद! जून में CNG, Hybrid और EV कार खरीदारों ने लिया ऐसा फैसला, टूट गए सारे रिकॉर्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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