Scooter हुआ कबाड़ तो बनाया ऐसा जुगाड़, Anand Mahindra भी हो गए फैन, कह डाली यह बात

Anand Mahindra Viral Post: भारत में जुगाड़ की कमी नहीं है. अक्सर लोग पुरानी चीजों का इस्तेमाल से ऐसा कारनामा कर देते हैं कि कोई भी हैरान रह जाए. हाल ही में पुराने स्कूटर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूटर को जुगाड़ से कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होने वाली मशीन बना दिया गया. वीडियो में स्कूटर के जरिए सीमेंट के भारी बोरो को चौथी मंजिल पर पहुंचाते देखा गया. इस स्कूटर के रियर व्हील से एक रस्सी बंधी थी, जिसके जरिए सामान आसानी से 2-3 मंजिल तक पहुंचाया जा रहा था.

यह वीडियो देखकर आनंद महिंद्रा भी फैन हो गए. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर कहते हुए कहा कि शायद इसलिए इंजन को पावरट्रेन कहा जाता है और कोई भी इस पावर का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकता है.

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, "मुझे लगता है कि इसीलिए हम इन्हें 'पॉवर'ट्रेन कहते हैं. वाहन का इंजन की पावर को यूटिलाइज करने के कई तरीके हैं. ई-स्कूटर के साथ यह और भी बेहतर (और शांत!) होगा, एक बार जब उनकी लागत कम हो जाएगी या वे सेकंड-हैंड उपलब्ध होने लगेंगे." करीब 4 घंटे में ही इस वीडियो को पचार हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

I guess that’s why we call them ‘power’trains. Many ways to utilise the power of vehicle engines. This would be even better ( and quieter!) with an e-scooter, once their cost is brought down or they are available second-hand. pic.twitter.com/Xo6WuIKEMV

