पहाड़ों की खतरनाक ड्राइविंग के लिए मैनुअल या ऑटोमैटिक? जानें कौन से ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है बेस्ट

Automatic Car Vs Manual Car: गर्मियों का मौसम शुरू होने में अब चंद हफ्तों का समय बचा हुआ है, ऐसे में लोगों ने अभी से पहाड़ों पर ट्रिप का प्लान बना लिया है. आपको बता दें कि पहाड़ों पर घुमावदार सड़कों और खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता. जब बात 'मैनुअल' और 'ऑटोमैटिक' की आती है, तो ये बहस पुरानी है. हालांकि दोनों के अपने फायदे हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि पहाड़ों पर जाने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर और आसान साबित होगा.

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

पहाड़ों पर ड्राइविंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है बार-बार गियर बदलना और क्लच का इस्तेमाल करना. ऑटोमैटिक गाड़ी में क्लच पेडल नहीं होता, जिससे ड्राइवर का बायां पैर पूरी तरह आराम में रहता है. खासकर भारी ट्रैफिक या संकरे रास्तों पर, जहां गाड़ी को बार-बार रोकना और चलाना पड़ता है, ऑटोमैटिक गाड़ी चलाने में बहुत आसानी होती है. यह ड्राइवर को थकान से बचाती है.

मैनुअल गियरबॉक्स

एक्सपीरियंस ड्राइवरों के लिए मैनुअल गाड़ी पहाड़ों पर आज भी पहली पसंद बनी हुई है. इसके पीछे की वजह है 'कंट्रोल'. मैनुअल गियरबॉक्स में ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से गियर चुन सकता है, जो खड़ी चढ़ाई पर ज्यादा पावर के लिए जरूरी है. इसके अलावा, नीचे उतरते समय मैनुअल गाड़ी में 'इंजन ब्रेकिंग' का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, जिससे ब्रेक पैड्स पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और सेफ्टी बनी रहती है.

हिल स्टार्ट असिस्ट

पहाड़ों पर सबसे डरावना मूमेंट वो होता है जब चढ़ाई पर रुकी हुई गाड़ी को फिर से आगे बढ़ाना हो और गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगे. आजकल प्रीमियम मैनुअल गाड़ियों में हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर आता है. ये फीचर गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है, जिससे ड्राइवर को पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती. ये फीचर हर ऑटोमैटिक कारों के लिए बेहद जरूरी है.

फ्यूल की खपत और रखरखाव

आमतौर पर माना जाता है कि पहाड़ों पर मैनुअल गाड़ियां बेहतर माइलेज देती हैं, क्योंकि ड्राइवर इंजन की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है. हालांकि, हाइटेक ऑटोमैटिक (खासतौर पर CVT या DSG) तकनीक अब काफी बेहतर हो गई है. लेकिन अगर रखरखाव की बात करें, तो मैनुअल गियरबॉक्स की मरम्मत पहाड़ों जैसे इलाकों में सस्ती और आसान होती है. अगर आप रिमोट इलाकों में जा रहे हैं, तो मैनुअल गाड़ी का मैकेनिक मिलना ज्यादा आसान हो सकता है.

आपके लिए क्या बेहतर है?

अगर आप एक नए ड्राइवर हैं या ऐसी ड्राइविंग चाहते हैं जिसमें शरीर को कम मेहनत करनी पड़े, तो ऑटोमैटिक गाड़ी पहाड़ों के लिए सबसे आसान और बेहतरीन ऑप्शन है. लेकिन, आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और गाड़ी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो मैनुअल का कोई मुकाबला नहीं है.