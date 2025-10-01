Advertisement
trendingNow12943165
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti Alto को चुनौती देने आ रही Renault Kwid Facelift, देखने को मिलेंगे ये बड़े अपडेट्स

Renault Kwid Facelift: Renault Kwid फेसलिफ्ट का टेस्ट म्यूल भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि यह चेकर कैमोफ्लॉज शीट से ढका हुआ था, पर इसकी नई डिज़ाइन और बॉडी का अंदाज़ा लग जाता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Alto को चुनौती देने आ रही Renault Kwid Facelift, देखने को मिलेंगे ये बड़े अपडेट्स

Renault Kwid Facelift: भारतीय बाज़ार में अपनी एंट्री-लेवल कार Kwid को फिर से ज़ोरदार तरीके से पेश करने के लिए Renault एक बड़ा कदम उठा रहा है. 2015 में लॉन्च होने के बाद Kwid को काफी पसंद किया गया है. हालांकि पिछले कुछ सालों में इसकी बिक्री में गिरावट आई है. ऐसे में कंपनी ने इस कार का फेसलिफ्ट एडिशन लॉन्च करने का मन बना लिया है, जिसके आने के बाद भारत में Maruti Suzuki Alto और Tata Tiago जैसी कारों को कांटे की टक्कर मिलने वाली है. 

Kwid Facelift में क्या है नया?
Renault Kwid फेसलिफ्ट का टेस्ट म्यूल भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि यह चेकर कैमोफ्लॉज शीट से ढका हुआ था, पर इसकी नई डिज़ाइन और बॉडी का अंदाज़ा लग जाता है. स्पाई शॉट्स बताते हैं कि नई Kwid का डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेची जाने वाली Dacia Spring EV जैसी है.

एक्सटीरियर अपडेट में सबसे ख़ास है नया फ्रंट इसमें पेंटागोनल हैलोजन हेडलाइट्स और Y-आकार की DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) देखने को मिली हैं. इसके साथ ही, एक नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल और फ्रंट-रियर दोनों पर नए बम्पर भी हैं. रियर एंड (Rear End) पर भी, Kwid फेसलिफ्ट अपनी Dacia इलेक्ट्रिक सिबलिंग से मिलती-जुलती Y-आकार की टेल लैंप्स को अपनाती है. अन्य डिज़ाइन हाइलाइट्स में स्क्वायर-ऑफ व्हील आर्च और फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल्स शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर और इंजन में क्या मिलेगा?
हालांकि इंटीरियर की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, पर टेस्ट म्यूल के अंदर एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन का संकेत मिला है, जो संभवतः 10-इंच यूनिट हो सकती है. उम्मीद है कि Renault Kwid फेसलिफ्ट केबिन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपडेटेड अपहोल्स्ट्री और एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड भी पेश करेगी.

इंजन के मामले में, Kwid फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाला ही इंजन मिलने की उम्मीद है. इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जो 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आएगा. यह इंजन 68 hp की पीक पावर और 92.5 Nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. यह अपडेटेड Kwid निश्चित रूप से भारतीय एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए तैयार है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Renault Kwid Facelift

Trending news

जिहादी हमले और चरमपंथी हिंसा में जबरदस्त कमी, NCRB ने बताया- 63 फीसद हुई गिरावट
NCRB
जिहादी हमले और चरमपंथी हिंसा में जबरदस्त कमी, NCRB ने बताया- 63 फीसद हुई गिरावट
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
;