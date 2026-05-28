एक तीर से तीन शिकार! पेट्रोल, सीएनजी और बिजली से चलने वाली नई Tata Tiago लॉन्च, जानिए हर वेरिएंट की कीमत

Tata Motors ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Tiago का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने नई Tiago के साथ Tiago.ev को भी पेश किया है. नई कार में पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और पेट्रोल, CNG व इलेक्ट्रिक जैसे कई पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं. कंपनी का मकसद अब बजट हैचबैक सेगमेंट में ग्राहकों को प्रीमियम एक्सपीरियंस देना है.

इतनी है नई Tata Tiago और Tiago.ev की कीमत

नई Tata Tiago पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये रखी गई है. वहीं Tiago iCNG की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो नई Tiago.ev की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है, जो 19 kWh Smart वेरिएंट के लिए है.

कंपनी ने 24 kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स की कीमत 9.49 लाख रुपये से शुरू रखी है, जबकि इसका टॉप मॉडल Creative+ ट्रिम 9.99 लाख रुपये तक जाता है. पेट्रोल मैनुअल लाइनअप में Smart वेरिएंट की कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू होकर Creative+ ट्रिम के लिए 7.29 lakh रुपये तक जाती है. वहीं iCNG रेंज 5.79 लाख रुपये से शुरू होकर 7.99 लाख रुपये तक पहुंचती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नई Tiago में मिलेंगे हाईटेक फीचर्स

नई जनरेशन Tiago में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इस कीमत में कार को काफी खास बनाते हैं. इसमें 10.25 इंच का Ultra-HD इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जिसमें मैप नेविगेशन सपोर्ट भी दिया गया है. इसके अलावा रियर AC वेंट्स, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, टॉगल विंडो कंट्रोल और नया टेक-इनेबल्ड सेंटर कंसोल भी देखने को मिलता है.

कार में 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया गया है, जो 2D और 3D व्यू सपोर्ट करता है. साथ ही Blind View Monitor जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. कंपनी का दावा है कि नई हाई-सीट ड्राइविंग पोजिशन ड्राइवर को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगी.

डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस

लॉन्च इवेंट के दौरान Tata Motors Passenger Vehicles और Tata Passenger Electric Mobility के मैनेजिंग डायरेक्टर Shailesh Chandra ने कहा कि आज के हैचबैक ग्राहक सिर्फ एक कार नहीं चाहते, बल्कि डिजाइन, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और प्रीमियम फील भी चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नई Tiago सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि दिखाती है कि आने वाली जनरेशन की हैचबैक कैसी हो सकती है.

कंपनी ने यह भी बताया कि Tiago अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी हैचबैक है, जिसमें पेट्रोल, CNG और EV तीनों पावरट्रेन ऑप्शन एक ही मॉडल लाइनअप में मिलते हैं. यही वजह है कि यह कार अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को टारगेट करती है.

EV ग्राहकों के लिए बड़ा दांव

Tata Motors लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. कंपनी का कहना है कि Tiago.ev को ऐसे ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो पहली बार EV खरीदना चाहते हैं. कम कीमत और बेहतर फीचर्स के साथ यह इलेक्ट्रिक कार अब और ज्यादा लोगों तक EV टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद कर सकती है. भारतीय बाजार में EV की बढ़ती डिमांड को देखते हुए नई Tiago.ev कंपनी के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है. खास बात यह है कि अब ग्राहकों को कम बजट में भी स्टाइल, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का कॉम्बिनेशन मिलेगा.