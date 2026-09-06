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Maruti Baleno Facelift हुई लॉन्च, लुक के साथ फीचर्स ने खींचा ध्यान, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स समेत हुए ये बदलाव, कीमत...

मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक Baleno को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. इसमें नया 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, सेगमेंट में पहली बार वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स जैसे कई बड़े और एडवांस बदलाव शामिल किए गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:07 AM IST
Maruti Baleno Facelift हुई लॉन्च, लुक के साथ फीचर्स ने खींचा ध्यान, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स समेत हुए ये बदलाव, कीमत...

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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