1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Brezza बेस मॉडल एसयूवी के लिए कितनी होगी EMI, खरीदने से पहले समझ लें पूरा गणित

Maruti Brezza Base Model Buying: मारुति सुजुकी ब्रेजा भारत की एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी है. अगर यदि आप 2026 में इस दमदार एसयूवी के बेस मॉडल को अपने घर लाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं. चलिए जानते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को घर लाने में आपका कितना खर्च आएगा और हर महीने कितनी EMI जमा करनी पड़ेगी.

1 लाख की डाउन पेमेंट में आ जाएगी घर

Brezza एक दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी है और आप अगर इसका बेस मॉडल LXI खरीदते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹8.26 लाख है. दिल्ली में अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस को मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹9.23 लाख तक चली जाती है. छोटे-मोटे अन्य खर्च मिलाकर आपको ये साढ़े 9 लाख से भी कम में मिल जाती है.

डाउन पेमेंट और लोन

आपको बता दें कि इस एसयूवी को खरीदने के लिए आप ₹1 लाख की डाउन पेमेंट कर सकते हैं, करीब ₹8.23 लाख रुपये आपको बैंक से कार लोन लेना होगा. ये ऑप्शन आपको बोझ से बचाता है.

कितनी बनेगी EMI?

लोन अमाउंट के बाद अगला सवाल है EMI तो, इसका डीसीजन आपको अपने हिसाब से करना होता है. अगर बैंक आपको 9% के इंटरेस्ट रेट पर 7 साल (84 महीने) के लिए लोन मिलता है तो हर महीने आपको महज ₹13,248 की EMI भरनी पड़ती है.

कितना बनेगा इंटरेस्ट

ऐसे में ग्राहकों को 7 साल के ड्यूरेशन के लिए बैंक को कुल ₹2.89 लाख इंटरेस्ट देना पड़ता है. इस कार की कुल कीमत आपको लगभग ₹12.12 लाख के आसपास पड़ेगी.

बेस वेरिएंट की खासियत

ब्रेज़ा के LXI यानी बेस मॉडल में आपको वैसे तो प्रीमियम फीचर्स नहीं दिए जाते हैं उसके बाद भी ग्राहकों को अच्छा-खासा स्पेस, दमदार स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और पावरफुल और रिफाइंड इंजन मिल जाता है. इसकी रिसेल वैल्यू भी काफी अच्छी है. इतना ही नहीं इसकी मेंटेनेंस का कम खर्चा भी काफी कम है.