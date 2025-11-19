खुशखबरी: आ रहा Maruti Brezza का अपडेटेड मॉडल, कंपनी ने धड़ल्ले से शुरू की टेस्टिंग

Advertisement
खुशखबरी: आ रहा Maruti Brezza का अपडेटेड मॉडल, कंपनी ने धड़ल्ले से शुरू की टेस्टिंग

Maruti Brezza Facelift: मारुति की ओर से ब्रेजा को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है. इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Skoda Kylaq जैसी एसयूवी के साथ होता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:02 PM IST
खुशखबरी: आ रहा Maruti Brezza का अपडेटेड मॉडल, कंपनी ने धड़ल्ले से शुरू की टेस्टिंग

Maruti Brezza Facelift: मारुति ब्रेजा के फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान यह एसयूवी देखी गई है. उम्मीद है कि इसके बाहरी डिजाइन में कुछ बदलाव होंगे, जैसे कि टेल लाइट्स और अलॉय व्हील्स में बदलाव. इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा, और यह 2026 के मध्य तक लॉन्च हो सकती है. Maruti Brezza का मुकाबला Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी SUVs से होगा.

भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Maruti Brezza के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है. इसके पहले इसका टेस्‍ट किया जा रहा है. इसी दौरान यह एसयूवी देखी गई है. इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है. कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है. हम आपको इस खबर में बता रहे हैं.

लॉन्‍च होगी ब्रेजा फेसलिफ्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेजा एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारत में जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है. लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है. इसी दौरान इसे भरत में पहली बार सड़कों पर देखा गया है.

क्‍या होंगे बदलाव
रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के मूल डिजाइन में किसी तरह के बड़े बदलाव की उम्‍मीद नहीं है. लेकिन इसकी टेल लाइट्स, अलॉय व्‍हील्‍स में बदलाव किया जा सकता है. इसके साथ ही इसमें कई और बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है. जिसमें लेन सपोर्ट तकनीक, कॉलिजन मिटिगेशन तकनीक और Level-2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा इस एसयूवी में भी विक्‍टोरिस की तरह सीएनजी को अंडरफ्लोर दिया जा सकता है. जिससे बूट स्‍पेस में किसी तरह की कमी नहीं होगी.

इंजन में नहीं होगा बदलाव
रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति ब्रेजा के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा. इसमें मौजूदा 1.5 लीटर इंजन का ही उपयोग किया जाएगा. जिसे पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के ईंधन के साथ ऑफर किया जाता है. इसके साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाएगा.

कब होगी लॉन्‍च
निर्माता की ओर से अभी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन माना जा रहा है कि इसे भारतीय बाजार में साल 2026 के मध्‍य तक लॉन्‍च किया जा सकता है.

किनसे होगा मुकाबला
मारुति की ओर से ब्रेजा को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है. इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Skoda Kylaq जैसी एसयूवी के साथ होता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Maruti Brezza Facelift

