Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन- सी कार है पैसों के हिसाब से बेस्ट? शोरूम जानें से पहले जान लें ये बातें
Advertisement
trendingNow12882261
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन- सी कार है पैसों के हिसाब से बेस्ट? शोरूम जानें से पहले जान लें ये बातें

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: देश में कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी को पेश करती है. आपको भी SUV गाड़ियां पसंद है, तो आज हम आपके लिए 2 ऐसी गाड़ियां लेकर आए हैं. Maruti Brezza और Hyundai Venue.

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन- सी कार है पैसों के हिसाब से बेस्ट? शोरूम जानें से पहले जान लें ये बातें

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल कार कंपनियां अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करती रहती है. देश में सबसे ज्यादा लोग मारुति की गाड़ियों को खरीदना पसंद करते हैं. इस मुख्य कारण है कम मेंटेनेंस और  अधिक माइलेज जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. लेकिन आज हम आपको इस खबर मारूति ब्रेजा और ह्युंडई वेन्यू के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है. हम दोनों गाड़ियों के फीचर्स, माइलेज, सेफ्टी, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

fallback

Maruti Brezza के फीचर्स और सेफ्टी

मारुति ब्रेजा के फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ABS, रियर ड्रम ब्रेक, हीटर, पार्किंग सेंसर, फ्रंट और रियर USB चार्जर, ग्लोब बॉक्स के साथ इस कार में 6 एयरबैग्स भी मिलता है. इतना ही नहीं इस कार में ESC और  EBD जैसे दमदार फीचर्स देखने को मिलता है. 

हुंडई वेन्यू के फीचर्स की बात करें तो इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ABS, रियर ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, हीटर और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. इस कार में 350 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. 

Maruti Brezza और Hyundai Venue के इंजन और माइलेज

Hyundai Venue में 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 118 bhp का पावर और  172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं मारुति ब्रेजा की बात करें, तो इस कार में 1462 सीसी का इंजन मिलता है, जो 101.64bhp का पावर 136.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों कार के माइलेज में ज्यादा का अंतर नहीं है. दरअसल  Hyundai Venue 18.31 kmpl और Maruti Brezza 19.8kmpl का शानदार माइलेज देती है. 

यह भी पढ़ें: Baleno vs Glanza: फीचर्स, माइलेज और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बातें

जानें Maruti Brezza और Hyundai Venue की कीमत 

Maruti Brezza के (एक्स-शोरूम) की कीमत 8.69-14.14 लाख रुपये तक है. वहीं Hyundai Venue का (एक्स-शोरूम) प्राइस 7.94-13.62 लाख रुपये तक है.  

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Maruti Brezza vs Hyundai Venueautonews

Trending news

आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
;