Maruti Brezza vs Hyundai Venue: कौन- सी कार है पैसों के हिसाब से बेस्ट? शोरूम जानें से पहले जान लें ये बातें

Maruti Brezza vs Hyundai Venue: भारतीय बाजार में ऑटोमोबाइल कार कंपनियां अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करती रहती है. देश में सबसे ज्यादा लोग मारुति की गाड़ियों को खरीदना पसंद करते हैं. इस मुख्य कारण है कम मेंटेनेंस और अधिक माइलेज जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. लेकिन आज हम आपको इस खबर मारूति ब्रेजा और ह्युंडई वेन्यू के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है. हम दोनों गाड़ियों के फीचर्स, माइलेज, सेफ्टी, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

Maruti Brezza के फीचर्स और सेफ्टी

मारुति ब्रेजा के फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ABS, रियर ड्रम ब्रेक, हीटर, पार्किंग सेंसर, फ्रंट और रियर USB चार्जर, ग्लोब बॉक्स के साथ इस कार में 6 एयरबैग्स भी मिलता है. इतना ही नहीं इस कार में ESC और EBD जैसे दमदार फीचर्स देखने को मिलता है.

हुंडई वेन्यू के फीचर्स की बात करें तो इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ABS, रियर ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, हीटर और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं. इस कार में 350 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.

Maruti Brezza और Hyundai Venue के इंजन और माइलेज

Hyundai Venue में 998 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं मारुति ब्रेजा की बात करें, तो इस कार में 1462 सीसी का इंजन मिलता है, जो 101.64bhp का पावर 136.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों कार के माइलेज में ज्यादा का अंतर नहीं है. दरअसल Hyundai Venue 18.31 kmpl और Maruti Brezza 19.8kmpl का शानदार माइलेज देती है.

जानें Maruti Brezza और Hyundai Venue की कीमत

Maruti Brezza के (एक्स-शोरूम) की कीमत 8.69-14.14 लाख रुपये तक है. वहीं Hyundai Venue का (एक्स-शोरूम) प्राइस 7.94-13.62 लाख रुपये तक है.