Maruti Brezza Vs Kia Syros: सब-फोर मीटर SUV की सीधी टक्कर, कौन है बेहतर?

Maruti Brezza Vs Kia Syros: भारतीय ऑटो बाजार में सब-फोर मीटर एसयूवी (Sub-4 Meter SUV) सेगमेंट में इस समय कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सेगमेंट में मौजूद लगभग सभी कंपनियां अपने दमदार उत्पाद पेश कर रही हैं. मारुति सुजुकी की लोकप्रिय ब्रेज़ा (Maruti Brezza) का सीधा मुकाबला अब किआ (Kia) की नई एसयूवी सिरोस (Syros) से होने वाला है. ग्राहक अक्सर असमंजस में होते हैं कि इंजन की ताकत, ढेर सारे फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी एसयूवी खरीदना उनके लिए बेहतर सौदा होगा. आइए, इन दोनों एसयूवी के हर पहलू की तुलना करके समझते हैं कि आपके लिए कौन सी कार सर्वश्रेष्ठ है.

इंजन और माइलेज

सबसे पहले बात करते हैं इंजन और माइलेज की. मारुति ब्रेज़ा में 1.5 लीटर की क्षमता का K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 103.1 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए जाना जाता है; मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में यह एसयूवी लगभग 19.80 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करती है. इसके मुकाबले, किआ सिरोस ग्राहकों को दो इंजन विकल्प देती है: एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 120 पीएस की दमदार पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है; और दूसरा 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन, जो 116 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर का अधिक टॉर्क प्रदान करता है. यहां सिरोस पावर और टॉर्क के मामले में ब्रेज़ा से आगे निकल जाती है, खासकर डीज़ल इंजन विकल्प के साथ.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों कारों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है. मारुति ब्रेज़ा में इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. वहीं, किआ सिरोस टेक्नोलॉजी के मामले में एक कदम आगे निकलती है. सिरोस में 30 इंच का बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल, ड्यूल पैन सनरूफ, 64 रंगों वाली एंबिएंट लाइट्स और रियर सीट रिक्लाइन/वेंटिलेटेड सीटें जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. किआ सिरोस उन ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार है जो अपनी कार में एक हाई-टेक और शानदार केबिन अनुभव चाहते हैं.

सेफ्टी फीचर्स

सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां दोनों एसयूवी अलग-अलग अप्रोच अपनाती हैं. मारुति ब्रेज़ा में ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, ड्राइवर और को-ड्राइवर एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर/कैमरा और ISOFIX चाइल्ड एंकरेज जैसे मानक सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं. इसके विपरीत, किआ सिरोस सेफ्टी के मामले में Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के साथ 15 ऑटोनॉमस सेफ्टी फीचर्स का एक बड़ा सेट प्रदान करती है. सिरोस में छह एयरबैग भी स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जो आधुनिक सुरक्षा तकनीक को प्राथमिकता देते हैं. इसलिए, यदि आप उन्नत सुरक्षा फीचर्स की तलाश में हैं, तो किआ सिरोस अधिक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है.

कीमत

अंत में, कीमतों की बात करें तो दोनों एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतों में मामूली अंतर है. मारुति ब्रेज़ा की शुरुआती कीमत ₹8.26 लाख है, और इसका टॉप वेरिएंट ₹13.01 लाख तक जाता है. किआ सिरोस की शुरुआत ₹8.67 लाख से होती है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹15.94 लाख तक पहुँचती है. यह कीमत का अंतर मुख्यतः सिरोस में दिए गए पावरफुल इंजन विकल्पों (टर्बो पेट्रोल और डीज़ल) और अधिक प्रीमियम व उन्नत सेफ्टी फीचर्स (ADAS) के कारण है. अगर आपकी प्राथमिकता बेहतरीन माइलेज और कम शुरुआती कीमत है, तो ब्रेज़ा बेहतर है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पावर, डीज़ल इंजन, और अत्याधुनिक फीचर्स व सुरक्षा चाहते हैं, तो किआ सिरोस के लिए कुछ ज़्यादा खर्च करना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है.